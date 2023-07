Técnicos de la concejalía de Obras plasmarán en un informe las posibles causas de la cesión de terreno que obligó a apuntalar y a desalojar una vivienda en la calle Negrillo y parte de otra en la calle Piquete.

El concejal de Obras, Antonio Muñoz, confirmó que la arquitecta municipal detallará en un informe que ya está elaborando las posibles causas de "los asentamientos" y de las grietas detectadas en ambas viviendas. Por tanto, será necesario esperar a la conclusión del informe para concretar qué intervenciones precisan las calles afectadas.

Hasta que el informe no esté finalizado y no se adopten medidas la propietaria del número 1 de la calle Negrillo, una mujer de avanzada edad, no podrá regresar a su vivienda.

Por su parte, la familia que reside en el número 3 de la calle Piquete puede utilizar la parte de la edificación que no ha resultado dañada. Una de las causas que se baraja es una fuga de agua en la red de abastecimiento, que ya ha sido reparada.