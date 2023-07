Desalojadas dos viviendas en esta calle de Toro

Dos viviendas de la calle Piquete de Toro han tenido que ser apuntaladas y desalojadas tras la aparición de grietas por causas que se investigan, aunque una de las hipótesis que se baraja es una fuga de agua de la red municipal de abastecimiento.

Una de las casas, la situada en el número 1 de la calle Piquete, ya ha sido desalojada y su dueña, una mujer de avanzada edad, se ha trasladado al domicilio de un familiar.

En cuanto a la ubicada en el número 3, en la que reside un matrimonio, la arquitecta municipal tiene previsto ordenar su desalojo, aunque no se descarta la opción de que la pareja pueda permanecer en la parte de la edificación que no ha resultado dañada, pero no podrá utilizar estancias "básicas" como la cocina.

Así lo ha confirmado el nuevo concejal de Obras, Antonio Muñoz, quien ha reconocido que en la calle Piquete "hay unos asentamientos en varias edificaciones", y que será necesario estudiar el origen y las causas.

Para evitar un posible desplome, ambas construcciones han sido apuntaladas y, como subrayó el concejal, también se ha procedido a reparar una fuga de agua detectada en la red de abastecimiento y provocada, en principio, por la rotura de una tubería.

Tras adoptar las primeras medidas para evitar daños personales, el Ayuntamiento estudia ahora el origen de las grietas aparecidas en ambas casas, aunque sus propietarios también han decidido actuar y, este lunes, solicitaron a un notario que levantara acta y contactaron con un abogado, en previsión de que tengan que plantear una reclamación judicial.

Los afectados relataron que el problema fue detectado en la madrugada del pasado sábado, cuando un vecino de la calle Negrillo se percató de la entrada de agua en su vivienda y alertó a la Guardia Civil.

Los agentes se desplazaron hasta la calle Piquete y trasladaron el aviso a la empresa concesionaria del servicio municipal de agua, Acciona, cuyos operarios, tras realizar varias catas, detectaron una fuga en la red de abastecimiento, a la altura de las viviendas afectadas.

Por el momento, se desconoce cuándo pudo producirse la rotura de la tubería, aunque los vecinos sospechan que "llevaba varios días echando agua" y que ha discurrido por debajo de las viviendas hasta otra casa de la cercana calle Negrillo, por la que "salió" cuesta abajo.

Una vez reparada la fuga de la red de abastecimiento, se procedió a apuntalar la vivienda situada en el número 1 de la calle Piquete, cuya propietaria tuvo que ser desalojada ante el riesgo de desplome, por las grietas detectadas en varias estancias y en la propia fachada.

En la mañana de este lunes, el concejal de Obras, responsables de la empresa Acciona y técnicos municipales analizaron de nuevo la situación de la calle Piquete y decidieron apuntalar la segunda vivienda, en la que se han detectado importantes grietas en algunas estancias.

La parte más afectada de la edificación ya se desplomó hace doce o trece años por otra "avería" de la red de abastecimiento y los propietarios tuvieron que rehacerla por completo. Ahora, han tenido que revivir la misma "pesadilla", a pesar de que, como subrayaron, en los últimos meses habían advertido en varias ocasiones al Ayuntamiento de los "problemas" de la calle Piquete.

De hecho, como matizaron, hace dos meses aproximadamente se ejecutó una obra en la calle, por la que fue sustituida la tubería en la que, en principio, se ha originado la nueva fuga de agua, tubería que, en opinión de los vecinos, "tenía que estar en mal estado, porque no es normal que dure solo dos meses".

La Cuesta, un "barrio marginal"

No obstante, remarcaron que "la Cuesta siempre ha sido un barrio marginal" de Toro, al que no se ha prestado la atención que de forma reiterada han reclamado los vecinos por continuas averías, tal y como se puede apreciar a simple vista en el pavimento de la calle Piquete, salpicado de "pruebas de calicatas de las fugas detectadas" y que han tenido que ser reparadas.

Por último, los afectados han agradecido a los miembros del nuevo equipo de Gobierno popular en el Ayuntamiento de Toro que, en tres semanas de gestión, "hayan bajado" a la calle Piquete en varias ocasiones, así como su "atención" y su interés por conocer los problemas que presenta la vía, cuya subsanación ha sido reclamada por los vecinos en diversas ocasiones durante los últimos años.