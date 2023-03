El abogado toresano, Rafael Jesús González Franco, liderará la candidatura con la que el PP tratará de arrebatar la Alcaldía al PSOE en las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo. El PP ha presentado este viernes a su candidato a la Alcaldía en un acto celebrado en la sede del partido en Toro, al que han asistido responsables populares y afiliados toresanos.

González, abogado de 59 años de edad, aseguró en su presentación que ser el candidato del PP “es un orgullo, pero también conlleva mucha responsabilidad”, a la vez que subrayó que, tras su elección para liderar la lista popular, “empieza un camino ilusionante con dos etapas”. La primera culminará el 28 de mayo y en la segunda espera “cambiar la tendencia de Toro y recuperar los ocho años que llevamos perdidos”.

No obstante, precisó que, alcanzar su objetivo no depende exclusivamente de las 13 personas que integrarán la candidatura popular y pidió a los militantes y afiliados toresanos que le transmitan sus ilusiones, consejos y críticas, porque “un político no se puede alejar de la realidad, tiene que pisar el suelo y mancharse los pies de polvo”. Además, subrayó que “el pasado de Toro se ha escrito con mayúsculas y letras de oro”, pero “a partir de hoy empieza el futuro que Toro y los toresanos nos merecemos”, ya que “hay que cambiar la trayectoria de la ciudad porque vamos hacia un pozo sin fondo”.

De otro lado, el candidato popular aseguró que ha decidido dar el paso y liderar la lista popular porque “es el momento oportuno por mi vida personal y profesional y porque creo que es el momento en el que hay que dejar de ser un alcalde de bar y pasar a ser alcalde de un Ayuntamiento”.

Por su parte, el presidente provincial del PP, José María Barrios destacó que las épocas en las que en Toro han gobernado alcaldes populares como Jesús Sedano o Luis Ignacio Ortiz, presentes en la presentación del candidato, “fueron las mejores para los toresanos”, a diferencia de cuando gestiona el PSOE, en las que “no tenemos ni para agua, pero sí para fiestas”.

Por otra parte, Barrios reconoció que el PP “ha encargado” a su candidato que “vuelva a poner la pilas” a la ciudad, a la vez que matizó que es preciso devolver la ilusión, generar empleo de calidad y que los toresanos “tengan certezas de las que las cosas funcionan”.

Sobre la decisión de la exconcejala popular, María de la Calle Solares, de “abandonar” el partido, Barrios aseguró que el PP tiene las puertas abiertas para “entrar y para salir”. Además desmintió que la razón que ha llevado a De la Calle a dejar el grupo popular sea que el partido carece de democracia interna, ya que “se rige por unos estatutos que son muy claros” y, en base a esas normas, es el comité electoral el que se encarga de elegir las candidaturas.

Por tanto, “la democracia dentro del partido está garantizada”, señaló Barrios, quien reiteró que el motivo por el que De la Calle ha renunciado a ser concejala popular es que “exigía ser cabeza de lista” y, ante esta pretensión, el PP “no va a ceder ante ningún chantaje”.

Por último, el presidente provincial aclaró que los dos concejales del PP de Toro, Alejandro González y Raúl Martínez, no han asistido este viernes a la presentación del candidato por motivos personales, pero que han comunicado al partido que están a su disposición y a la de González.