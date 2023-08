Nacho Palau y Miguel Bosé, quienes compartieron una relación durante 26 años, han dado muestras de reconciliación al pasar unas vacaciones juntos en Mallorca junto a sus cuatro hijos. Este cambio de dinámica ha generado especulaciones sobre la posibilidad de que hayan logrado resolver diferencias y encontrar un terreno común para volver a estar juntos.

Se ha comentado que el artista estaría decidido a dar una nueva oportunidad al escultor, mientras que este ha confesado que la ruptura fue "muy dura", por lo que poco a poco el tiempo irá colocando cada cosa en su lugar.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con Nacho Palau, quien ha contestado que "exactamente" el motivo de que esté reacio a la reconciliación se debe a que el cantante no ha entonado el 'mea culpa': "Pues a lo mejor igual...". Aún así, reconoce que las vacaciones junto a Miguel Bosé y sus hijos han ido "estupendamente", por lo que todavía les queda mucho amor y el pasado queda borrado: "Está todo muy bien".

Entonces, ¿cabe la posibilidad de reconciliación? El exsuperviviente confiesa que no es algo que vea factible: "No creo, la verdad, sinceramente, para qué te voy a engañar". En cuanto a si tiene ganas de encontrar a su príncipe azul, responde que no se cierra al amor" y dice con un toque de humor: "O un grillo o una rana".