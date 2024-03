¿Por qué ya no ponen plásticos al paso en la Semana Santa de Zamora?

¿Por qué no poner plásticos a las imágenes y así poder hacer toda la procesión sin preocuparse de que llueva? La pregunta se la hacen muchos hermanos de acera y alguno que otro de fila ante la frustración que supone ver cómo se suspende un desfile tras otro. Pero en las directivas de las cofradías tienen claro que en ocasiones el remedio puede resultar peor que la enfermedad y los profesionales de la restauración así se lo han hecho saber una y otra vez.

¿Por qué ya no ponen plásticos al paso? / Alberto Ferreras

La explicación la da a este diario el restaurador zamorano Javier Casaseca, que actualmente es docente en Madrid y que ha enseñado la fina y delicada labor de su profesión a algunos de los encargados de acometer hoy en día restauraciones de pasos de la ciudad. En el pasado, él mismo contribuyó a devolver su esplendor y estado original a algunas de las tallas de la Semana Santa zamorana. El Retorno del sepulcro, el Descendimiento, la Virgen de los Clavos, La Sentencia, La Despedida o Nuestra Madre son algunos de los grupos escultóricos que hace ya más de una década pasaron por las manos y el "quirófano" de este restaurador.

Javier Casaseca aclara, en primer lugar, la diferencia existente entre poner un plástico al inicio de la procesión cuando no llueve, en previsión de que lo haga a lo largo del recorrido, o hacerlo en el momento en que empieza a caer un aguacero y el desfile se encuentra a mitad de trayecto, para intentar regresar con el paso lo antes posible al lugar en el que se guarda.

En la primera de estas situaciones colocar un plástico es un grave error, ya que con él se crea una cámara de aire con condensación y una humedad relativa altísima, y eso incluso es peor que si la talla se moja por lluvia. Los grupos escultóricos en esas circunstancias se hacen higroscópicos, atrapan muchísima humedad, y por eso no conviene utilizarlo. En el segundo supuesto, en cambio, el plástico sí puede ser adecuado "como mal menor para volver corriendo como se pueda" hasta un lugar en el que refugiarlo de la lluvia.

Cuando una talla se moja porque las nubes descargan agua de forma imprevista, lo adecuado no es secarla con un paño o una bayeta ni utilizar un secador. Hacerlo sería contraproducente. Lo correcto es dejar que se seque poco a poco con una ventilación natural, advierte Casaseca, que recuerda el daño que se puede hacer por fricción mecánica al material con el que está hecho el paso, que ya está hinchado y blandito por el agua.

Lo conveniente es no tocarlo de ninguna manera, aunque esté mojado. Alerta además del peligro que representa colocar el plásticos cuando empieza a llover porque se hace "de manera muy precaria, con muchísima prisa, pisando en el paso y manipulándolo sin cuidado". De hecho, en alguna ocasión haber empujado mucho para colocar o quitar el plástico o el "efecto vela" del viento han hecho que se rompiera el dedo de alguna figura o algún otro pequeño detalle del grupo escultórico. Además, el roce del plástico y el efecto condensación pueden desgastar la policromía del paso, motivo por el que este restaurador zamorano aconseja que ante la amenaza de lluvia se opte por no sacar las imágenes si no se hace en condiciones adecuadas.

Casaseca reivindica que las cofradías cuenten con el asesoramiento estos días y durante todo el año de un restaurador, como se hace en Sevilla para una mejor conservación. También pide que el nuevo museo pueda tener en plantilla a uno. Todo por el bien del patrimonio semanasantero.

