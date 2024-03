Lloverá en Zamora a partir del Martes Santo

Bueno, pues la Semana Santa ha empezado bien desde el punto de vista meteorológico pero no está claro de que acabe igual. Y es que las previsiones son que la inestabilidad aumente a partir del Martes Santo y pueda afectar a los días centrales de la Pasión. De hecho ahora mismo la Agencia Estatal de Meteorología dice que lloverá con un 100% de probabilidad Martes y Jueves Santo y con un 80% el Miércoles.

Previsión del tiempo hasta el Jueves Santo / J.N.

Eso significa que lloverá a lo largo de la jornada, pero no es probable que no esté haciendo durante todo el día, sino que serán chubascos que descargarán durante un periodo temporal. Por tanto será fundamental ir precisando las ventanas en las que se prevé que caiga la precipitación para ver si las procesiones se pueden salvar o bien si estaremos ante otra Semana Santa en la que tocará mirar al cielo y no sólo para rezar.

Las temperaturas también van a refrescar, por lo que el tiempo primaveral de este fin de semana se tornará a registros más frescos. La Semana que viene le toca trabajar a la Aemet de Castilla y León.

Suscríbete para seguir leyendo