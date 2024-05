¿Qué pasa con el empleo?

"El buen líder sabe lo que es verdad; el mal líder sabe lo que vende mejor". Confucio.

Según las últimas noticias sobre los datos de empleo, referente al primer trimestre del presente año, el recorte ha sido el mayor en una década. Las estadísticas señalan que el número de afiliados bajó del orden de 140.000 personas y el paro ha subido en torno a 117.000.

Hemos de estar a la cruda y dura realidad y olvidarnos de los ilusionismos pues, como dice nuestro refranero, agua pasada no mueve molino y, a decir verdad, por aquí no se ve bonanza por ninguna parte. Las cifras no son nada alegres, nada halagüeñas, no se da la alegría de la feria. La realidad constata que hay retrocesos importantes y destrucción de empleo. Al pan, pan y al vino, vino.

Leía recientemente que el progreso y fortaleza se da en la información y telecomunicaciones, construcción y hostelería. Es unánime el sentir de que hay un parón, un estancamiento, en el mundo del mercado laboral y ello debe evitarse.

Recientemente hemos leído que casi un millón de hogares tiene a todos sus miembros en paro. El tema es sumamente preocupante, porque ello unido a la ya crónica dificultad de adquisición de vivienda, el intervencionismo en la regulación del alquiler y la falta de seguridad jurídica para los propietarios, crea una situación verdaderamente preocupante, tanto para el acceso a la propiedad como al alquiler de viviendas.

No quisiera dejar de lado un tema para mí muy importante, cual es el relacionado con la sobre cualificación laboral. Según los estudios llevados a cabo, de las universidades españolas salen más licenciados, ahora graduados, de los que el mundo laboral puede asumir.

Es un hecho constatado que un porcentaje del orden del 40% de los trabajadores españoles con estudios universitarios están sobre cualificados para el desempeño de su puesto de trabajo actual. Este porcentaje es el más alto de la Unión Europea. Si ello lo relacionamos con un porcentaje de trabajadores con baja cualificación profesional, como podemos apreciar, se dan los dos extremos, sobre cualificación y baja cualificación profesional. Hay un dato importante cual es la falta de trabajadores con estudios de formación profesional, F.P. sumamente necesaria para fomentar y aumentar la productividad.

Soy consciente que en España hay fiebre de "titulitis" pero, tal vez, la sociedad debe cambiar de mentalidad y adaptar el sistema educativo a las nuevas demandas productivas y ser adecuadamente remuneradas.

Creo que todos somos conscientes que debe fomentarse la formación profesional y ello nos llevará a una mejor y mayor productividad.

El cambio es necesario. Lo queramos o no, la formación profesional bien remunerada es una necesidad que traerá como efecto inmediato la creación de empleo de calidad y una mejor productividad que es lo que necesitamos. En esencia, mejorar el empleo y aumentar la productividad.

Esperemos que así sea.

Señores políticos, ¡tomen medidas ya! y manos a la obra, España lo necesita. El momento es acuciante. No admite demora. En mis líneas, como bien saben mis lectores habituales, hablo de realidades, en este caso de una triste realidad, el recorte de empleo. No vendemos humo, eso es muy fácil, lo verdaderamente difícil es dar respuesta adecuada a la cruda realidad para mejorarla. Ánimo.

Pedro Bécares de Lera

