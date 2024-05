Sobre el crecimiento de España

"Todo parece imposible hasta que se hace". Nelson Mandela.

El avance anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), para el presente año 2024, eleva del orden de cuatro décimas el crecimiento de España, con serias advertencias al Gobierno de que para bajar déficit y deuda debe tomar medidas para llevar a cabo un ajuste del orden de 44.000 millones hasta el próximo año 2028.

Hemos de ser sumamente realistas y cumplir con "las recomendaciones". ¡Ojo al dato¡ Alegrías las justas, prudencia y cautela las máximas, y ello pese a las recomendaciones del FMI y revisión al alza del PIB (Producto Interior Bruto).

Hemos podido leer, recientemente, en la prensa económica que, el FMI, nos dice, cito textualmente: "la debilidad de la inversión privada persiste y el consumo solo ha conseguido recuperar los niveles de finales de 2019, lo que es indicativo de una demanda interna contenida desde la pandemia".

En cuanto a la inflación, hay opiniones diversas, pero no olvidemos que puede exigir un incremento del precio de la energía y de los costes laborales. Omito el incremento del precio del aceite de oliva virgen, para evitarles un corte de digestión, sin comentarios. El día pasado, como hemos podido conocer, por los medios de comunicación social, el IPC fue del 3,2%.

Hay un tema sumamente preocupante, cual es las tensiones internacionales Israel, Irán, Rusia, Ucrania. Pidamos por la paz en Oriente Próximo y en el mundo entero.

En otro orden de cosas, y ello debe ser preocupante, o al menos para mí lo es, es el tema de "las pensiones" que el FMI, recomienda adoptar nuevas medidas. El "Mecanismo de Equidad Inter generacional" este año, se ha elevado en un 0,7%, si mal o recuerdo.

El FMI recomienda el retraso de la edad de jubilación, la ampliación del llamado período del cómputo, a toda la vida activa de los trabajadores para el cálculo de la base reguladora y revisar el gasto en pensiones. En esencia, son medidas para garantizar las pensiones en el futuro próximo.

Sobre los topes al alquiler, el FMI los critica, como no podía ser de otra forma, y advierte que perjudicará a los más vulnerables.

Hay puntos, sobre los que por razones de espacio y para no crearles mayores preocupaciones, simplemente me limito a enumerarlos, así, reducción de jornada laboral, flexibilidad del despido, número de fijos discontinuos existentes en España, etc.

Hay que conseguir la sostenibilidad, porque caso contrario mal nos irá.

Reflexionen, queridos lectores, el momento lo merece. No quiero cansarles, no es mi intención, pero estimo oportuno que la claridad es necesaria, pues el futuro es muy poco halagüeño.

Al pan, pan y al vino, vino, decimos por esta nuestra tierra zamorana, donde estamos acostumbrados a llamar a las cosas por su nombre y para percatarse de la situación real, no es necesario ser doctor en economía por Harvard, es suficiente tener sentido común, y vivir la realidad y ver cómo, día a día, nuestra capacidad adquisitiva es menor.

El ama de casa, es máster internacional en economía doméstica, y hace milagros.

Ánimo y no pierdan la esperanza.

Pedro Bécares de Lera

