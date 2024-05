In memoriam... Violeta

Violeta, ella era un ser de luz, un ángel, una persona mágica, especial, sabía leer el alma solo con mirarte, sabía qué decirte en cada momento, según tus necesidades. Cuando ella y yo nos conocimos rápidamente hubo buena conexión entre las dos, era una época relativamente fácil, salíamos mucho y lo pasábamos genial, disfrutábamos mucho de la vida.

Teníamos conversaciones eternas, sobre todo tipo de temas, en la gran mayoría coincidíamos en la manera de pensar, nos sabíamos escuchar muy bien la una a la otra.

Se convirtió rápidamente en un pilar fundamental en mi vida, sobre todo cuando la vida ya no fue tan fácil y divertida, consiguió que yo poco a poco me fuese reconstruyendo, fue bálsamo para mí. Nos llegaban buenas facturas cuando no existía WhatsApp... Su compañía siempre alegraba mi alma, me hacía sentir muy bien su presencia. Nos ayudábamos mutuamente cuando así se necesitaba, todas nosotras lo hacíamos, éramos una piña llenas de amor, de amistad verdadera.

Aún sigo recreando en mi cabeza conversaciones con ella, imagino qué me diría, porque la sigo necesitando mucho, su presencia siempre está conmigo.

Me resulta imposible expresar y resumir lo que era para mí en unas pocas líneas, ella era parte de mí, sigue siendo parte de mi alma, la sigo echando mucho de menos, siempre estará en mi corazón.