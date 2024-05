La "Cagada del Manso" de Benavente ya ha repartido 1.500 euros

1.500 euros es el premio que ha logrado el afortunado de la I Cagada del Manso, organizada por la Asociación Taurina La Reata en Benavente. La Plaza de Toros de Benavente se convirtió en el centro de atención por unas horas.

La Reata, antes de la Cagada del Manso, en la plaza de toros. / Cedida

La suelta de los cuatro mansos. / E. P.

Ya el sábado la asociación taurina, que se estrena en Benavente con esta peculiar iniciativa, dividió el albero de la plaza de toros benaventana en cuadrículas. Cada una con un número.

La Plaza de Toros con integrantes de La Reata durante la Cagada del Manso. / E. P.

El espectáculo, que no contó con mucho público en la plaza, aunque sí hubo una gran participación en el sorteo de las parcelas, soltó un manso y no hubo suerte porque no defecó, soltaron otra res y tampoco hubo suerte y optaron por soltar otros cuatro juntos.

La porción de arena donde el animal cagó fue el 1.988. El afortunado tendría hasta el 24 de junio para reclamar su premio, pero no fue necesario esperar tanto puesto que ya se ha identificado.

A la derecha, el afortunado de la Cagada del Manso. / E. P.

Tras la Cagada del Manso, se pudo disfrutar del desembarque de novillos para para contemplar a los bravos que animarán los encierros de estas fiestas.