Roban una docena de olivos en una pequeña finca de Figueruela

Una pequeña finca de Figueruela de Arriba ha sufrido el robo de una docena de olvidos en las últimas semanas, un nuevo caso de asalto que se suma a la nutrida lista de sucesos ocurridos en el municipio fronterizo.

"Duraron puestos una semana", dice Lucía Rebollar Codesal, la vecina afectada por el robo que ha tenido lugar hace unas semanas en una pequeña finca a la entrada del pueblo. "Llamaba la atención", reconoce Rebollar sobre una parcela que había sido desbrozada hacía poco y que resulta "llamativa" en contraste con el resto del paisaje.

Tutores que sujetaban los olivos, ahora vacíos. / CEDIDA

El robo se produjo en el único día que Lucía y su marido no visitaron la parcela "estábamos allí todos los días", y es que precisamente, el pequeño olivar estaba a medio vallar en el momento del robo. "Tenía alambre y poste, ahora no sabemos si acabarlo", continúa la vecina sobre un robo que ha golpeado la "ilusión" del matrimonio. Esta finca era su proyecto personal, explica sobre cómo les ha afectado la pérdida de la docena de olivos: "No es una cuestión económica".

Los ladrones habrían sustraído todos los ejemplares de buen tamaño y solo habrían dejado dos pequeños. Este no es el primer robo de olivos que ocurre en Figueruela. Hace unos años, una familia perdió aproximadamente cuarenta olivos, según recuerda Rebollar sobre un episodio de lo más particular: fue un vecino quien encontró las plantas arrancadas a la puerta de la finca listas para ser transportadas y según relata Rebollo, logró recuperarlas para devolverlas a los afectados. Aún así, del centenar de olivos que había en la finca, solo conservaron sesenta que hubo que replantar. A este incidente se le suma el robo de manzanos en Figueruela de Abajo y de pastores eléctricos hace unas semanas.

