Lógica e historia de la ciencia matemática

Como en otras ocasiones y para que quien lea este texto conozca y entienda, sin dudas y ambigüedades, los conceptos de su encabezamiento: "matemática" es vocablo que se deriva del griego y del latín, "la forma", "el conocimiento", " f. Ciencia deductiva que estudia las propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones", "lógica matemática" es "1.f. lógica que opera utilizando un lenguaje simbólico abstracto para representar la estructura básica de un sistema" y "lógica" "6.f. Ciencia que expone las leyes, modos y formas de las proposiciones en relación con su verdad o falsedad". Es decir "racional, razonable, sensato, prudente, coherente, congruente, juicioso". Y una de las acepciones de "historia es 2.f. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados"; y matemática "pl. Conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas".

Pues bien, como toda actividad humana, al menos la mayoría; y claro está salvo las tipificadas en el Código Penal; se supone que son útiles a los demás al contribuir a resolver sus respectivas problemáticas; que contribuyen al incremento del bienestar material e intelectual de la ciudadanía, pues de no ser así, los recursos, el tiempo que conlleva, no servirían de nada y, además, en perjuicio de las que verdaderamente sí aportan a la sociedad resultados. Las ciencias matemáticas, coadyuvan a que el resto de las ciencias, la técnica, los viajes espaciales, la economía, la gestión empresarial, las TIC´s, etc., se desarrollen y desenvuelvan con más eficacia y eficiencia.

Por todo ello, la gravísima responsabilidad, especialmente, de quienes se dedican al estudio y enseñanza de las ciencias exactas, en todos sus niveles educativos, profesionales y universitarios, para que los discentes, especialmente, como la sociedad, las entiendan, las comprendan, para que las gusten, las disfruten, sean conscientes de la necesidad inexcusable de su conocimiento; pues presiden cualquier tarea cotidiana, tipo de instrumentos, el arte, y están condicionados por ella, al aportarles "rigor, exactitud".

Y debiendo tener en cuenta que cualquier grupo de personas no tienen idéntica permeabilidad a la recepción de las diferentes materias y enseñanzas, el docente responsable de la transmisión de las matemáticas, a parte de sus saberes que, como el valor, se les supone, debieran de disponer de especiales dotes pedagógicas y, por lo tanto, de empatía para que estimulen al alumnado al estudio constante y perseverante de las ciencias exactas que, juntamente con la filosofía, nos atreveríamos a decir que "son las mamás" de las demás ciencias. Y que son imprescindibles y básicas, además, para conseguir estudios exitosos en las STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Eduviges Bragado Calleja (Pinilla de Toro)

