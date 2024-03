Genética y obesidad

Siempre se ha especulado sobre si se puede heredar o no la gordura de los padres y si la obesidad es una condición genética que se pasa de generación en generación. Al parecer, la teoría genética clásica dice que no. Sin embargo hay datos y estudios que apuntan en sentido contrario. La verdad es que, a día de hoy, no se conocen bien los mecanismos por los que la obesidad se transmite generacionalmente, sin embargo los investigadores creen que los factores son tanto genéticos como ambientales. Eso nos dicen hoy, seguro que mañana la cosa cambia.

Una reciente investigación de la Universidad Ártica de Noruega arroja luz sobre la "transmisión intergeneracional" de la obesidad. Investigaciones anteriores muestran una fuerte asociación entre el Índice de Masa Corporal de los padres y el de sus hijos. Esto también se observa en los adolescentes. Es cierto que hay elementos que podemos controlar o cambiar, como la dieta o la falta de ejercicio entre otros muchos. Estos factores influyen con mucho en si se está más "gordo" o más "delgado". Pero la obesidad también podría tener un componente genético hereditario y, por lo tanto, no modificable.

Los investigadores cada vez tienen más claro que la genética sí desempeña un papel en la obesidad. Los estudios han demostrado que los factores ambientales por sí solos no siempre bastan para promover la obesidad. Algunos individuos pueden ser más susceptibles a este problema debido a sus genes. Por otra parte, los factores ambientales y de comportamiento, como la dieta y la actividad física, pero también el acceso a alimentos ricos en calorías, el estrés y la medicación, predicen igualmente la obesidad.

Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 2.000 millones de adultos en el mundo tienen exceso de peso y la tendencia, a ojo de los expertos, continuará ascendente en los próximos años. También en España. Una investigación del Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha estimado la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en España y ha concluido que el 55,6% de los adultos y un tercio de los menores tienen exceso de peso.

Los expertos advierten, en el caso del exceso de peso en la infancia, de que esta situación clínica no solo "aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas que antes eran casi exclusivas de los adultos", como la diabetes tipo 2 de aparición temprana, la hipertensión o trastornos hormonales y psicosociales; sino que también se asocia con una mayor probabilidad de arrastrar este exceso de peso también en la edad adulta.

Si es cuestión de genética no sé si se puede hacer mucho o poco al respecto, pero si la causa del sobrepeso y la alimentación es el verdadero problema, hay que cuidarse, ponerse en manos de un buen endocrino, en el Complejo Asistencial de Zamora los hay muy buenos, y tratar de corregir hábitos y costumbres que no conducen a nada bueno. No hay que dejar de recordar que la obesidad y el exceso de peso infantil y adolescente son altamente prevalentes en España. La obesidad y el exceso de peso son un importante problema de salud pública y una prioridad en la salud infantil y adolescente en España. Pongámonos manos a la obra para salir de tan engorrosa estadística.