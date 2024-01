La EBAU de Feijóo

Cuando hace casi una década desde la zamorana Asociación por un Acceso a la Universidad en Igualdad comenzamos a denunciar la injusticia del sistema de la hoy llamada EBAU pocas voces se habían manifestado sobre este asunto y pocas facultades tenían una nota de corte por encima de 13 sobre 14, dato que no es baladí y sobre el que volveré.

En ruedas de prensa, artículos, el Informe Manu, de la Dra. Cristina Rueda, reuniones con representantes de educación de todos los partidos políticos, excepto Podemos, que no nos recibió, así como en reuniones con distintos consejeros de Educación, rectores y hasta un secretario de Estado pusimos sobre la mesa no solo que había 17 modelos de exámenes para esos días de EBAU, sino que también había 17 curricula con reducciones de contenido en algunos casos rozando el escándalo en la comparación entre comunidades, al tiempo que también hacíamos hincapié en que los días de EBAU tenían un peso en la nota final de acceso que no es del 40%, sino que roza el 60% a medida que las notas de corte se acercan al 14, con lo que los dos años de Bachillerato menguaban su peso. Y nada ha cambiado desde entonces y seguimos diciendo lo mismo: habría que ir hacia un examen único o, en su defecto, al establecimiento de factores de corrección sobre las notas que garanticen que acceden a la universidad los mejores.

Quizás el único éxito que hemos alcanzado, junto con otras voces, es que en los últimos años parece haber ido calando la idea de que algo hay que hacer con este sistema y ahí entra la propuesta que acaba de poner sobre la mesa en León, y el que sea en la CCyL no es un accidente, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo: que haya un examen único en la comunidades gobernadas por el PP.

Ya anticipo que al menos revuelo se va a montar con el asunto y quizás esto no venga mal para tomar conciencia de la injusticia que supone el actual sistema de acceso universitario, pero tampoco conviene tirar las campanas al vuelo y conviene que pongamos las cosas en su sitio.

En primer lugar, Feijóo, como suele ser tristemente común en los político de uno y otro ámbito, tira de una perífrasis ingresiva, perdón por el desliz filológico, al decir "vamos a impulsar una EBAU común" como si se tratase de un problema sobrevenido. O sea, que aún no se han puesto a ello en serio y en profundidad. Pero bueno, algo es algo.

En segundo lugar, no tengo yo nada claro que los dirigentes del PP de las CCAA que gobiernan vayan a ponerse de acuerdo así como así. Porque aquí entran en juego los datos y esto hay que ponerlo en relación con este anuncio hecho en León. Desde hace años el Informe Pisa viene incidiendo en la brecha que hay en la formación de los alumnos en función de su región, de la misma manera que los datos de la EBAU vienen poniendo de manera contumaz datos, y así se demostró ya en el Informe Manu, de cómo muchas comunidades con excelentes resultados en Pisa, donde se sitúa CyL, luego descienden de manera alarmante en el porcentaje de alumnos con notas de corte superiores a 13, al tiempo que aquellas con peores resultados en Pisa en algunos casos triplicaban el porcentaje de alumnos con ese 13 o más en la EBAU. Así se entiende que este anuncio se haya realizado en León, porque Castilla y León es una de las más perjudicadas y ahora parecen haber descubierto que su modelo educativo es de excelencia y eso a pesar de que hasta yo mismo, allá por 2015, publicaba en estas mismas páginas un artículo bajo el título de "Castilla y León, un referente educativo". Dicho lo anterior, le convendrá no olvidar a Feijóo que el PP no solo gobierna en esta comunidad, sino también en otras que se ven manifiestamente beneficiadas por el actual sistema. Así que a ver cómo lo lidia.

En tercer lugar, tampoco hay que olvidar que para que exista una prueba única deben existir unos contenidos, si no uniformes, sí próximos en el Bachillerato, y aquí hay que recordar que las competencias en este asunto, en un alto porcentaje, están delegadas en las CCAA, con lo que va a tener que arremangarse el señor Feijóo para que sus barones no le bombardeen este anuncio, porque los de otras CCAA no gobernadas por el PP ya lo harán.

Finalmente, tampoco se puede obviar que hay un Gobierno y que no es del PP precisamente, aunque cuando el PP, como el PSOE, han tenido sendas mayorías absolutas no es que no hayan tendido hacia un proceso más justo, sino que han ahondado en la desigualdad. Los dos. Pero el caso es que ahora estamos en lo que estamos y mucho me temo que el Gobierno tiene los mecanismos necesarios como para dejar en agua de borrajas la propuesta de Feijóo.

Y es que esto no va de ingeniosidades ni de politiqueo, como lo de los 500 millones de euros de hace unos días para la educación hecho por Sánchez. Esto va de un pacto de Estado sobre la Educación que de una vez por todas acabe no solo con el dislate de la EBAU, sino con la sucesión de leyes educativas que desconciertan a familias y alumnos y desmotivan a profesores, porque desde la Loece de 1980 a la actual Lomole de 2020 llevamos ocho leyes educativas en democracia, o sea, una cada cinco años. Ahí lo dejo.

En todo caso, bienvenida sea cualquier propuesta, oferta y, sobre todo, acción que ponga en el debate público un tema tan sustancial como que nuestra educación mejore y, en particular, que la formación a los universitarios esté al alcance de todos y por igual. Eso sí, de los mejores.