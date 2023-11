¿Y tú eres machista?

Primera respuesta: "Pues claro. Y a mucha honra. Con la que está cayendo, tenemos que recuperar esos valores con los que hemos conseguido llegar hasta aquí: fuerza, valentía, hombría, gallardía, etc. La sociedad es como la selva y quien no lo vea así, está muerto. Y yo no pienso dejarme devorar por quienes son inferiores en estas cualidades que nos han salvado de quienes han querido (en el pasado) o quieren (en el presente) acabar con nosotros. Ya sé que lo que digo te resultará muy extraño, pero me la trae al fresco". Segunda respuesta: "Pues yo creo que no soy machista, aunque quienes me conocen dicen que sí. Y en esas estamos: debatiendo sobre qué coños es ser machista. Si yo he nacido macho, lo lógico es ser machista, ¿no? Y si hubiera nacido hembra, sería otra cosa, ¿verdad? Pues entonces, blanco y en botella". Tercera respuesta: "¿Y qué más da serlo o no serlo? Lo que importa es defender tus ideas a capa y espada. Y a quien no le gusten, pues ya sabe lo que tiene que hacer: carretera y manta".

Cuarta respuesta: "Esta es una cuestión que me incomoda. ¿Y sabes por qué? Porque me obliga a mirarme en el espejo y, en numerosas ocasiones, no me gusta lo que veo. Imagino que a la inmensa mayoría de la gente les sucederá algo similar. Ya sabes: mal de muchos, consuelo de tontos". Quinta respuesta: "Sí, lo soy. Y no me cuesta reconocerlo, aunque, a renglón seguido, no esté de acuerdo con lo que eso significa. Puede parecer una contradicción pero yo no tengo la culpa de que me hayan educado como lo han hecho y que, por tanto, piense como pienso y haga lo que hago. Si alguien quiere que cambie, lo tiene muy fácil: que me diga cómo tengo que hacerlo". Sexta respuesta: "Pues no sé qué decirte. Yo creo que sí lo soy en muchas circunstancias, aunque me cueste reconocerlo. Por ejemplo, cuando pienso que una chica, por el mero hecho de serlo, no es capaz de hacer lo que un chaval hace. Sé que ese modo de pensar no está bien y no lo comparto, pero, como te digo, en muchas ocasiones sale a la superficie".

Séptima respuesta: "Uf, no lo sé. Esto es muy complicado. Si debato con mi profesora de Filosofía, sí lo sería; si lo hago con mis padres, no. La profe dice que tengo actitudes machistas y que no soy consciente de ellas. Y mis papis dicen que soy un "bicho" raro. Un poco revolucionario. Así, como suena". Octava respuesta: "No tengo ni idea. Creo que lo primero que deberíamos hacer es aclarar qué es eso del machismo y, a partir de ahí, que cada uno haga lo que tiene que hacer: confesarse consigo mismo". Novena respuesta: "Lo soy, lo soy, y no me gusta ni un pelo. En mi entorno (casa, colegio, peña, etc.) casi nadie lo reconoce y, como consecuencia, así nos luce el pelo. Ya ves qué decepción. Es lo que hay. ¿Qué podemos hacer? No tengo ni idea". Y la décima respuesta: "Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra. ¿Lo recuerdas? Pues es lo primero que aterriza en mi cabeza cada vez que alguien saca este tema. Conozco a muchas personas que dicen que no lo son y luego… ¡Ay, si yo te contara!".

Lo que han leído son las respuestas de diez chavales de entre 16 y 20 años. Ahora solo tienen que pensar y sacar sus propias conclusiones. Yo ya lo he hecho y, como pueden imaginar, estoy muy preocupado.