Larga vida a Palestina

"El pueblo palestino, si la comunidad internacional no pone remedio, seguirá condenado a dar vueltas en la noria de su futuro, eternamente". ("Palestina: el holocausto ignorado", Arturo Vinuesa, coronel de Estado Mayor y doctor en Ciencias Políticas, ex agregado de Defensa en la Embajada de España en Bagdad, Editorial Fundamentos, 2008).

De todos los libros monotemáticos sobre Palestina que poseo, unos cuantos son, escogí como prólogo a este texto, el título y el epílogo de la obra de este militar español, un observador objetivo sobre el conflicto palestino-israelí. A pesar de los años transcurridos desde la publicación de la obra, aún persiste el holocausto ignorado que padece el pueblo palestino. Un holocausto, una limpieza étnica iniciada hace setenta y cinco años ("la nakba" o expulsión de palestinos). Setenta y cinco años en que la comunidad internacional occidental, pese a las numerosas resoluciones de la ONU y a los acuerdos de paz suscritos como obviados por Israel, no solamente no condena los crímenes de estado que comete día a día Israel, sino que aplaude la respuesta desmesurada de Israel a un ataque de los gazatíes de Hamás.

Palestina es un país ocupado. ¿Qué país ocupado por la fuerza, que sufre las humillaciones infringidas por los ocupantes no responde con la fuerza? La historia llena está de episodios similares. La hipocresía occidental brota a borbotones. Llama héroes a aquellos que han defendido su territorio frente a un invasor, y, sin embargo, califica de terroristas a palestinos que hacen frente al enemigo ocupante. Al invasor se le apoya, y al invadido se le denuesta. La paradoja occidental la encontramos en el conflicto ucraniano-ruso. "Cuando los israelíes en los territorios ocupados ahora afirman que tienen que defenderse, se están defendiendo en el sentido de que cualquier ocupante militar tiene que defenderse de la población a la que están aplastando. No puede defenderse cuando se está ocupando militarmente tierra ajena. Esto no es defensa. Llámalo como quieras. Es un asesinato". (Noam Chomsky).

Palestina es víctima actual de un apartheid como lo fue Sudáfrica. Chomsky hace una distinción. "En Sudáfrica, los blancos usaban a los negros para que les trabajaran, en Israel se atarean en eliminar a los palestinos". Dos tercios de palestinos han sido objeto de una limpieza étnica, millones de seres expulsados que se refugian en países vecinos, desalojo de viviendas para construir asentamientos judíos, un muro para aislar comunidades palestinas en Cisjordania, bloqueo terrestre y marítimo a la martirizada Gaza, etc. Hago votos para que en de aquella atribulada tierra se alcance una paz duradera entre dos estados independientes y vecinos. "Porque la paz es la única batalla que vale la pena librar". (Albert Camus).

Abelardo Lorenzo