Mis grandes ejemplos de vida

Mi gran abuelo, mi admiración, el amor de mi abuelo me arropa desde antes de nacer. A mi bisabuela por parte de mi abuela paterna no pude conocerla, aún así a través de mi gran abuela paterna, me dió mucho amor, cariño, y me enseñó a ser única siempre. Agradezco que mi bisabuela diera a luz a una persona con tanta belleza interior. Mis otros dos grandes abuelos que me aportaron muchos valores en está época de mi vida. Mil gracias

Nací antes de tiempo, nací con dos padres muy jóvenes, aunque para mí fue el mejor tiempo. Fue el mejor tiempo ya que pude conocer, amar y ser amada por grandes personas. Pude conocer a los tíos de mi abuela paterna que siempre estarán en mi corazón. Tenían tanto amor dentro, me encantaba ir al quiosco de la antigua estación de autobuses, que era donde mis tías Mercedes y Amparo trabajaban, era una felicidad ver cómo trataban con amor a las personas y con qué amor me miraban a mí también. También estaba mi tío Germán, una persona amorosa y adorable. En esta familia de tíos de mi abuela paterna encontré mucho amor. Eran muchos hermanos, llenos de amor y belleza interior: Germán, Fernando, Pilar, Elisa, Mercedes, Amparo mil gracias por vuestro amor. Luego también tuve la suerte de conocer a mis bisabuelos, los padres de mi abuelo paterno, dos personas dulces, amables y con amor. Por la otra parte tuve la suerte de conocer a la hermana de mi abuelo materno, tía Mari, me llevaba al círculo de Zamora, y se reunía con sus amigas. Allí merendábamos y nos reíamos mucho de lo cotidiano de la vida. También estaba mi Tío Pedro, hermano de mi abuelo materno, con mucho amor y transmitía tanta tranquilidad. Luego estaba Sebastián, el hermano de mi abuela materna, lleno de amor, dulzura, y belleza interior. Como podéis ver, en una cuidad pequeña como Zamora, en el año 1984, nací yo, en aquellos tiempos donde se inculcaba el verdadero amor, la paz, la belleza interior, la alegría. Mis ángeles en la tierra, mis ángeles en el cielo. Mi amor por vosotros perdurará siempre en mi corazón. Muchas gracias por la buena educación que me disteis, mis padres eran unos niños, pero gracias a vosotros los adultos, soy el reflejo de todos vosotros, vuestro amor verdadero, honradez y vuestra virtud de la humildad, siempre en mi corazón. Estoy hecha de todas las personas que amo. Alexia De La Cruz