El fin de las vacaciones y la rutina

¡Feliz vuelta al trabajo!

Sabido es que las vacaciones veraniegas han llegado a su fin y ahora ha comenzado el vivir, el día a día, lo cotidiano, hasta las vacaciones del próximo año, salvo excepciones para unos pocos.

Se ha iniciado la cuesta de septiembre, que por estos pagos presumo que tiene más pendiente que la de enero, porque se unen "pagos" de vacaciones, las fiestas patronales, el inicio del curso escolar con los gastos que ello comporta. No podemos omitir que para muchas personas las vacaciones se han elevado a la categoría de sagradas y el cuerpo, según dicen, les pide salir, moverse, gastar sin límite, en definitiva, vivir. Y para ello, cuando los ingresos son limitados y ajustados, acuden a solicitar un préstamo vacacional. Cómo te vas a incorporar al trabajo en los primeros días de septiembre y no poder contar a los colegas de curro, el estuvimos, el fuimos, el vimos, el comimos, dandotodo tipo de pelos y señales e incluso el precio del cubierto, etc... Sin contar esas aventuras se queda mal, hay que dar sensación de bienestar, que te va bien, el no salir es de pobres, de gente de otra clase...

Ahora ha comenzado lo que normalmente llamamos rutina. La rutina es el hábito o costumbre que hemos ido adquiriendo de hacer las cosas de una forma más o menos automática, esto es, mediante hábitos.

La rutina tiene la ventaja de ayudar a organizarnos y evitar que nuestra vida diaria resulte un auténtico desorden.

Hemos de ser conscientes de que durante el período vacacional hemos podido fijar metas o hacer propósitos concretos para el curso que ahora comienza y, para ello, hemos de hacer el firme propósito y convencernos mentalmente y, por supuesto, no admitir excusas, a la primera de cambio para cambiar de opinión y en consecuencia de comportamiento, y volver a las andadas, permítaseme la expresión.

Leía recientemente que hay unos pilares o principios fundamentales para mantener los compromisos adquiridos, cuales son la paciencia, la constancia y la fuerza de voluntad. Estos pilares o claves son la base del éxito en cualquier tipo de actividad para conseguir las metas fijadas. Estos principios los conocen bien los opositores y los deportistas que, día a día, han de enfrentarse a los temas de la oposición y a la consecución de metas y marcas deportivas.

Hay un dato fundamental para adquirir hábitos cual es establecer o fijar objetivos que seamos capaces de conseguir; para lo cual hemos de conocer de antemano nuestras capacidades intelectuales y físicas. La moderación y el descanso programado, son fundamentales, "nada de atracones" hoy, y mañana y los días siguientes, nada de nada. No podemos olvidar la motivación en lo que vamos a iniciar, si no tenemos motivación, ¡apaga y vámonos!

Ha llegado el comienzo de curso y considero oportuno dar unos consejos a los estudiantes. A grandes rasgos les diré que establezcan un horario de estudio desde el primer día de curso, que procuren cumplir y no bajen la guardia ni hagan excepciones, que procuren estudiar en lugares que no inviten a la distracción, que para estudiar bien hay que estar cómodo y no tomar posturas incorrectas.

Y no olviden que la vuelta a la rutina hay que tomársela con filosofía y buen café. Hemos de tomar la rutina en su aspecto positivo y por ello les recuerdo la frase: "Elige una ruta, no una rutina". "Todo el mundo piensa en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo".

Queridos lectores, los trabajadores al trabajo y los estudiantes al estudio. Es lo que toca.

¡Ánimo a todos! y buen comienzo de nuevo curso, con alegría y ganas de trabajar y de estudiar.

Pedro Bécares de Lera