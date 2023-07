No caen bien ni medio bien los caprichitos de Vox en Castilla y León. Debe gustarles la polémica porque de otra forma no se explica que quieran darle la vuelta a todo. Como para dejar su huella. Como para hacerse notar. Como para demostrar que algo mandan. El grueso del Ejecutivo castellano y leonés tiene la última palabra, pero, no sé yo.

La Consejería de Empleo está dirigida por un señor de Vox llamado Mariano Veganzones al que parece gustarle la marcha de la polémica. Entre las muchas ideas peregrinas que tienen este señor y sus compañeros de escuadra, hay una nueva que no nos va a dejar indiferentes. Veganzones, que rima con Suárez-Quiñones, propone ahora cargarse el puente de diciembre del próximo 2024, para mantener como festivo el 25 de julio que este año, lo tenemos reciente, reemplazó al Día de Castilla y León que cayó en domingo, y en lugar de pasarlo al lunes, como marca la tradición se cambió por el Día de Santiago. Bueno, en definitiva y mientras no se diga lo contrario, Santiago Apóstol es el Patrón de España. El calendario de festivos laborales de nuestra comunidad tiene que ser revisado y aprobado por el Consejo de Gobierno. Ya veremos qué tiene que decir de esta nueva propuesta el grueso del Gobierno perteneciente al Partido Popular El próximo año, el 8 de diciembre festividad de la Inmaculada Concepción, patrona del Arma de Infantería, cae en domingo ya que el Día de la Constitución, el 6, es viernes. Un puente natural de cuatro días consecutivos que se produce cada seis o siete años. La propuesta de Vox, que emana directamente de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, es que el 8 de diciembre domingo, en lugar de pasarlo al lunes como es tradición y además dicta el sentido común se pase al 25 de julio. De esa forma pretenden sostener la alteración sufrida este año. Por cierto, el 25 de julio del 24, en plenas vacaciones caniculares, la festividad caerá en jueves. La propuesta va destinada a los agentes sociales que deberán dar su opinión. De cualquier forma el calendario de festivos laborales de nuestra comunidad tiene que ser revisado y aprobado por el Consejo de Gobierno. Ya veremos qué tiene que decir de esta nueva propuesta el grueso del Gobierno perteneciente al Partido Popular. La propuesta de festivos que ha hecho la Consejería de Industria Comercio y Empleo para 2024 queda establecida así: 1 de enero, 6 de enero, 28 de marzo, 29 de marzo, 23 de abril, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre y 25 de diciembre. La polémica está servida una vez más. ¿Se saldrán con la suya o el buen tino prevalecerá? Un poco de sentido común resulta muy aconsejable.