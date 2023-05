No me parece bien ni medio bien que en el resto de España estén cayendo chuzos de punta y en Zamora sólo cuatro gotas mal contadas. Necesitamos agua. Necesitamos que llueva sin pasarse. Porque lo mismo de tanto rezo como estamos elevando al cielo con esperanza, va el cielo, se apiada de nosotros y ni el diluvio universal.

El campo no está para muchos trotes. La tierra está reseca y los cultivos sedientos. No sé si de esto menesteres también podemos echarle la culpa a la política y a los políticos. Empieza a ser recurrente pero tampoco podemos pasarnos porque no se trata de crear mártires innecesarios. Es cierto el dicho aquel: “Nunca llueve a gusto de todos”. En el Levante español e incluso en Madrid, rezan para que escampe un poco. Cuando la Dana llega, que de tonta no tiene ni una gota, elije siempre el Mediterráneo. Y Madrid por aquello de ser la capital del Reino.

No sé qué ocurrirá de aquí al lunes, lo que tengo bien cierto es que Zamora estará cerrada por Romería. Todos a La Hiniesta en pos de la Virgen de la Concha. Cabe esperar que no llueva. De hacerlo nos fastidiará ese largo paseo en amor y compaña. Desde aquí mando un fuerte abrazo a Ricardo Flecha a quien siempre deseo y desearé lo mejor. Ricardo, todos los romeros y la principal de todas, la Virgen estamos, está contigo.

Y saco a colación lo de la Romería de La Hiniesta porque, si no me equivoco, los que están de romería más al sur, me refiero a la del Rocío, ya no saben qué hacer con el agua. Lo sabían pero quiero creer que es más fuerte la devoción que las inclemencias del tiempo. Bueno, la devoción y toda la parafernalia que rodea camino tan famoso y el encuentro al saltar la verja con la Señora de Rocío.

Espero y dese de corazón que llueva, que llueva y o bien sea la Virgen de la Cueva, la del Tránsito o la de la Concha, que nos traigan de una vez por todas la anhelada lluvia. La sed de nuestros campos es preocupante. Encima los pantanos están bajo mínimos y no hay Confederación Hidrográfica alguna que les devuelva aquellos llenos históricos que son, precisamente eso, historia.

Zamora necesita de forma urgente que llueva. No me parece bien que en buena parte del territorio español llueva y por aquí estemos a verlas venir. Como a buen seguro tampoco le parece a quienes padecen directamente el problema, como quien dice en sus propias carnes. Hablo de agricultores y ganaderos porque tampoco hay pasto para los animales.