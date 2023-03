Sobre el aparcamiento gratuito de La Vaguada

Los hechos acontecidos en los pasados días están revestidos de una gravedad que no se debe pasar por alto. No me refiero con esto a las consecutivas y legítimas concentraciones de unas pocas decenas de vecinos contrarios al aprovechamiento de un vial infrautilizado para su conversión en un aparcamiento disuasorio gratuito de más de cien plazas que brindará un importante servicio al vecindario y al entorno del centro de la ciudad. Me refiero al uso torticero de los mecanismos comunicativos de la sección de Deportes de la Diputación de Zamora con el fin de alentar a los clubes deportivos de la ciudad a participar en dichas concentraciones contra las obras puestas en marcha por el Ayuntamiento de Zamora.

El pasado viernes 24 de marzo mi compañero y responsable del área de Deportes municipal destapaba lo que ya para muchos ciudadanos era una evidencia: Un mensaje de whatsapp reenviado masivamente gracias a las redes comunicativas establecidas por el Partido Popular a través de la Diputación provincial pedía la participación de los clubes deportivos en las concentraciones convocadas contra el mencionado proyecto de aparcamiento, algo que corroboraba este medio de comunicación en una noticia publicada ese mismo día. Esto no es más que una nueva muestra del uso partidista en clave electoral que realiza el Partido Popular con las instituciones públicas, las cuales parece considerar un cortijo propio mediante el cual intentar echar por tierra los proyectos desarrollados desde otra institución. Del mismo modo está utilizando la institución provincial el presidente tránsfuga, el cual está despilfarrando cientos de miles de euros del erario público en eventos de autopromoción personal y de su nuevo partido de cara a los comicios del próximo mes de mayo. Tal y como vienen demostrando estos lamentables hechos, y como venimos apreciando en las imágenes difundidas de las concentraciones, desde la derecha se está intentando rentabilizar políticamente el descontento de unos pocos vecinos de la zona con el fin de desgastar al equipo de gobierno de cara a las venideras elecciones. Así hemos podido ver cómo, junto con el principal partido instigador de discordia y difundidor de bulos, Zamora Sí y Vox también han acudido raudos al calor del conflicto. Bien es sabido por todos aquello que manifiesta el refranero popular de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. La mejora peatonal en el entorno del centro se ha desarrollado acompasada con la creación de nuevos espacios gratuitos de estacionamiento en un radio de menos de 10 minutos a pie Pero, a pesar del ruido pasajero generado… ¿Dónde y por qué se va a realizar este aparcamiento gratuito? La normativa europea obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes al establecimiento de una zona de bajas emisiones, que en el caso de Zamora se corresponde con las obras ejecutadas en algunas de las principales calles del entorno del centro, donde se ha establecido una plataforma única con un carril de calzada -que corrige las deficiencias espaciales previas en aceras difíciles de transitar- muy similar a las existentes en otras ciudades -Santiago de Compostela, como ejemplo-. Mediante este planteamiento urbanístico, más de un centenar de plazas de aparcamiento de estacionamiento regulado fueron desplazadas al entorno de la Plaza de Toros, una zona donde se ubican algunos de los principales servicios (centro de salud, oficinas municipales, institutos, cuartel de la guardia civil…) y en la que antes de esta medida era prácticamente imposible estacionar, a diferencia de lo que ahora sucede. La mejora peatonal en el entorno del centro -actuación que viene acompañada de numerables ejemplos ejecutados en los barrios de la ciudad- se ha desarrollado acompasada con la creación de nuevos espacios gratuitos de estacionamiento en un radio de menos de 10 minutos a pie de dicho entorno céntrico. Prueba de ello son los aparcamientos habilitados en la Ronda del Degolladero o en la Avenida de la Feria, así como el aparcamiento disuasorio de la Calle Villalpando que en las próximas semanas entrará en funcionamiento y que sumará más de cien nuevas plazas gratuitas. Se trata de un espacio asfaltado infrautilizado -no se niega la presencia esporádica de pocos niños que lo hayan podido aprovechar- que en el Plan General de Ordenación Urbana está calificado como “vial” y no como un “espacio libre de uso público” El aparcamiento gratuito proyectado en la trasera de lo que otrora fuera el estadio municipal de La Vaguada se ve inserto en la planificación de ciudad mencionada: Se trata de un espacio asfaltado infrautilizado -no se niega la presencia esporádica de pocos niños que lo hayan podido aprovechar- que en el Plan General de Ordenación Urbana está calificado como “vial” y no como un “espacio libre de uso público”. Por su ubicación y características, es una superficie ideal para albergar un aparcamiento disuasorio, ya que se sitúa a menos de diez minutos del centro de la ciudad, y además ayudaría a solventar la problemática falta de aparcamientos existente desde hace muchos años en dicha zona del barrio de San Lázaro. Respecto a las quejas manifestadas por su implementación, quiero resaltar que, a simple vista cenital utilizando la aplicación Google Maps, cualquiera podrá ver la dotación de espacios y servicios públicos existente en la zona: Cuatro parques infantiles (entre ellos la extensa zona ajardinada ubicada en el frontal de los bloques tras los que se va a situar el aparcamiento y el recientemente remodelado parque de Los Almendros), dos colegios e instituto públicos, las piscinas municipales de Los Almendros, así como el conjunto de negocios de la Calle Villalpando y aledañas. No debemos olvidar, como colofón, que el espacio público es de todos y su planificación debe estar centrada en las necesidades de la mayoría de ciudadanos. Junto a la configuración de una vía pública centrada en los peatones -todos somos viandantes, pero no todos son conductores- hay que llevar parejas soluciones de estacionamiento razonables y sostenibles, y eso es lo que estos aparcamientos gratuitos vienen a aportar al conjunto de la ciudad. (*) Concejal de Barrios del Ayuntamiento de Zamora.