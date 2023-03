Evitar en "Next Generation" la "Great Frustration"

Habiendo tenido la fortuna de trabajar muchos años como Ingeniero en la Comisión Europea, colaborando a invertir fondos europeos eficazmente y tras el enorme esfuerzo que supuso que la Comisión se endeudara, por primera vez en su historia, en 2020 en un billón de euros, para salir de la pandemia, apunto algunas reflexiones tendentes a que los planes de recuperación, derivados de ese esfuerzo, supongan una mejora real de las próximas Generaciones y no una Gran Frustración sobre la expectativa planteada.

La historia reciente de España y los Fondos Europeos tiene algunas etapas:

1986-2006 Éxito en el Hardware

En1986 España ingresa en la Unión Europea UE, con una dotación en infraestructuras del 65% de le media UE, inferior a la correlación en renta económica que era del 75%. De 1986 a 2006 llegan a España 167.269 millones€(más que en Next Generation) de fondos europeos estructurales y de cohesión absorbidos más de 100%, pues España disfrutó la “Reserva de eficacia” que aumentaba la dotación a los países más eficaces a costa de los menos. Se corrigió el gap del sistema infraestructural, esencial para España, ojalá hubiera ocurrido en otros sistemas esenciales, Educación, Universidad, Formación, I+D+i, Justicia…

Así, en rankings globales, como el Global Competitive Index del World Economic Forum, 2019, España solo consigue buena posición en el Pilar “Infraestructuras”, 7ª posición entre 141 países, una global 23ª y peores en todos los otros pilares: Instituciones: 28ª; Estabilidad macroeconómica: 43ª; Eficacia sector público:37ª; Visión a largo plazo de gobernanza:121ª; Independencia judicial: 54ª; Eficiencia legal 74ª; Transparencia: 39ª; Habilidades laborales: 37ª

2003 Cambio del Hardware al Software

En 2003, la Comisión cambia la orientación de los fondos del hardware (Infraestructura) al software (personas): formación, I+D+i modernizar tejido productivo…Para conseguir una economía basada en el conocimiento, que comienza a programarse en 2007.

2007-2014-2020 Decepción en el Software

España recibe 97.690 millones de euros de Fondos europeos, prioritariamente para Software, Educación-Formación, I+D+i, modernización modelo productivo, y solo consigue invertir el 50%, trece puntos bajo la media comunitaria.

2020. Pandemia

Para paliar y reducir el impacto sanitario y económico-social de la pandemia que lleve a una Europa más inteligente, verde, conectada y social y continue la estabilidad macroeconómica; La UE se endeuda por 1ª vez: y lanza “Next Generation, España recibirá 84.000M€ en préstamos y 72.700M€ en transferencias

Claves del éxito 1986-2006, absorbiendo Fondos en Hardware- Infraestructura

Existía un sistema, que, a pesar de regionalización y otras heterogeneidades, tenían una unidad de pensamiento, actitud, responsabilidad y un espíritu colectivo de reto y gran oportunidad para España, que facilitó el acuerdo, consenso y coordinación política publico privado sobre la necesidad de infraestructuras; Compuesto por una buena Administración, profesionales y empresas preparados que con la gimnasia casera se ponen en forma y ascienden al top mundial y

Actúa por proyectos

Pero en la Gestión del Software- personas (formación, I+D+i, modelo productivo, institucional, eficiencia energética en consumidores), no hay un sistema sino múltiples instituciones sin cultura unitaria, territorializadas, y no actúa por proyectos, sino por una cascada de organismos y figuras político-administrativas que sesga complica y ralentiza

Ejemplo Hardware.: Construir Una depuradora de aguas residuales: hay proyecto definido, y sistema gestor que licita, y supervisa la construcción en precio y plazo.

Ejemplo Software: Programa para la eficiencia energética de la demanda personal en viviendas individuales

El Estado transfiere fondos a las comunidades autónomas. Las Comunidades Autónomas trasfieren a ayuntamientos. Los ayuntamientos u otros convocan ayudas. Pero para elaborada propuestas se suele requerir asistencia técnica externa. Si la que propone es una comunidad de vecinos, se requiere acuerdo de la junta vecinal y, con lo acordado se presenta la propuesta.

Demasiadas etapas que ralentizan, oscurecen y complican: no hay un solo proyecto unitario, ni un solo sistema capacitado y experimentado técnica y administrativamente para la gestión.

Vemos lo que han hecho otros estados :

-Italia: Crea una agencia especial con experiencia/solvencia técnica en planificación/gestión de fondos europeos y participación empresarial. Proyectos viables Identifica, sin excusas, problemas estructurales, y es aprobado por el 85% del Parlamento.

-Portugal: Documento “Visión estratégica para el plan económico de recuperación”, redactado por un ingeniero, asesor independiente del Gobierno, hoy ministro. Hay consulta pública y consenso político.

-Grecia: dirigido por el nobel en Economía, Christoforos Pissaridis, consenso político, modifica la contratación pública para mayor transparencia. Resetea universidades para conectar realmente I+D+i con la empresa.

España incluye demasiadas etapas que ralentizan, oscurecen y complican la efectividad de los fondos: no hay un solo proyecto unitario, ni un solo sistema capacitado y experimentado técnica y administrativamente para la gestión

En otros estados, los fondos pasan de ser gestionados por ministerios sectoriales técnicos a las presidencias de los gobiernos considerados como cierto “Botín Político”.

En España:

No pasa por el Congreso, se lleva a cabo sin consenso de las CCAA, corporaciones locales, empresarios, oposición... Al contrario: los fondos han sido usados por todos como arma de confrontación política .Carecemos de unametodología para conocer impacto final en la economía real. Existe una clara politización que deriva en agigantamiento de la expectativa. Es patente una resistencia a considerar que el impacto económico del covid (temporal), no exime de presentar un plan creíble a medio plazo de ajuste de cuentas públicas.

Sin racionalización, sin reducción del gasto público-político, sin ruta ni estructura predefinida para el acceso empresarial y la colaboración publico privada. Como consecuencia, solo 14% de las pymes, han presentado solicitud a los fondos.

No se incluye el reseteo de los sistemas deficientes, como: el coste salarial de la Administración pública que es el 12,5%PIB español frente al 8,5% alemán o el 7% holandés.

Educación: evaluada deficientemente y clamando una reforma por su calidad.

Justicia, también deficiente en lentitud y eficacia. Y además, se desaprovecha la prescripción europea para “convencer “ a sus potentes lobbies

Ejecución Real

La palabra asignado induce a la confusión. En realidad, supone solamente identificar al primero de la cascada al que se transfieren, por ejemplo comunidades autónomas, pero no es ejecución real. España ha recibido 31.000 millones de euros€, pendiente un tercer pago, de 6.000 millones. Al final de 2022, Se estiman asignados, que no ejecutados: 13.000-14.000 millones. La plataforma informática COFFEE, para centralizar convocatorias y control aun no está plenamente operativa, y tampoco Minerva, diseñada para prevenir conflictos.

Seguimiento por las Instituciones Europeas

La presidenta de la Comisión de control presupuestario del Parlamento europeo ha declarado que "el Gobierno no nos dice que ha hecho con los Fondo Europeos". ¿Dónde está el dinero de los fondos europeos que ha llegado a España? Se va sin saberlo. Y La rebaja de la malversación es lo opuesto a la "tolerancia cero". Para el cumplimiento del plan la Comisión Europea señala 416 hitos (milestones) y objetivos (targets). ¿Cómo se valora el Cumplimiento? Ejemplos:

Hito: Restauración de Ecosistemas e Infraestructura Verde: Se considera cumplido simplemente por adoptar un PAPEL: Estrategia Nacional de Infraestructura Verde Conectividad y Restauración Ecológica.

Hito: Capacitación y Transformación administrativa para el seguimiento, implementación, control y auditoría del Plan: Se considera cumplido con la “Creación de nuevos cuerpos en el Gobierno Central”, “Definición de procedimientos y formatos de información a compartir para el seguimiento del Plan (RRP) y rendición de cuentas de su gasto de ejecución” y un “Sistema Integrado de Información de Recuperación y Resiliencia”(CoFFee aun no plenamente operativo ) . Así se dan por cumplido en España 92 hitos y objetivos .

Algunos Objetivos: 100.000 puntos de recarga para coches eléctricos en 2023, hoy existen unos17.000. Llegar al 50% de población activa con nivel medio de cualificación en formación profesional, y menos del 14% con nivel bajo de cualificación. Hoy está 20-25 puntos por debajo de esas previsiones; formar 375.000 trabajadores en digitalización, se desconoce el cumplimiento.

Conclusión: El éxito de los Fondos estructurales 1986-2007 garantizó su continuidad. Hoy, el gran desafío para España y la UE, es cumplir eficazmente “Next Generation” que entendemos obligaría a un acuerdo, compromiso y coordinación total político institucional público-privado . No usar como confrontación política ni como propaganda. Proyectos pertinentes y viables. Gestión con capacidad y experiencia técnico administrativa acreditadas y, a mayores, mostrar seriedad del compromiso, seria Incorporarlo a los programas electorales.

(*) Exdirector de la Oficina de Representación de la Oficina de la Comisión Europea en España