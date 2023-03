El Ibex y otras cuestiones

Una de las más importantes empresas perteneciente al Ibex 35, se va de España. Ferrovial emigra a los Países Bajos, con una fiscalidad más interesante que la española. El Ibex 35 pasará a ser Ibex 34 y de seguir la inercia dentro de poco se quedará simplemente en Ibex 0 y volver a empezar. Sólo que hay cosas que no tienen vuelta atrás y esta es una de ellas. Alguna cabeza pensante del Gobierno, tiene que analizar la situación. No podemos sacar pecho ante Europa cuando la realidad dice lo contrario.

La compañía española no se ha andado por las ramas y ha explicado en una presentación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su intención de fusionar su matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima neerlandesa que ya es titular del 86% de los activos de la compañía. La empresa valora entre los motivos para trasladar su sede a Países Bajos, su seguridad jurídica. Ya empezamos. Detalles como el aludido no son buenos para la instalación de nuevas empresas y hace pensar a las ya existentes en otros mercados más serios, más seguros y en cierta medida tolerantes. Al parecer, cotizar en los Países Bajos da mayor poder para seguir creciendo, al tratarse de “la zona elegida por las empresas con gran presencia en Europa y Estados Unidos". Lo que nos faltaba.

No terminamos de aprender que a estas alturas de siglo no podemos andar todavía con la chorradita esa del capitalismo y los capitalistas que usaban en la Rusia de Stalin y de Lenin. Ya no vende, salvo entre los más crédulos, eso del empresario tirano y el trabajador sometido. Deberían tomar buena nota los morados a sabiendas de que una de las principales causas de la caída del régimen comunista soviético fue, sin duda, el fracaso de la política económica y social.

Encima está los del “Tito Berni” que no solo alimenta a la prensa española. La prensa extranjera, fundamentalmente la europea, también está proporcionando información a todo meter. Además, el principal imputado del “Caso Mediador”, más conocido ya como “Tito Berni” y que da muchos de sí para el chascarrillo y la mofa, ha debido decirse: ‘de perdidos, al río’, y sigue tirando de la manta diciendo que otro caso de ida y vuelta “el caso Bárcenas”, “se queda pequeño al lado de esto”. “Esto” debe ser la repanocha. Va por fascículos. Para rematar el apartado ‘otras cuestiones’, la que más nos duele: la factura de la luz sube un 33% en febrero: pagaremos 65 euros de media. El comentario póngalo usted, querido lector. Yo, no me atrevo.