La surrealista situación que una tiktoker ha vivido en un parking: "¡Qué movida!"

El parking del hospital Universitario de Badajoz es noticia por ser el escenario de una situación que ha saltado a TikTok. Una visita cualquiera al médico puede resultar en un ataque de risa con 'allanamiento de coche' incluido. Si no, que se lo digan a Natalia Rodríguez, @morerd98 en TikTok, que acumula varios miles de seguidores en esta red social. En ellas, Rodríguez documenta su día a día y juega con el humor y la denuncia social a partes iguales.

En su último vídeo, la Tiktoker aparece en el parking del citado hospital en aparente situación de nerviosismo y sin poder controlar la risa. En la pantalla se puede leer '¡¿Pero qué?!', mientras ella confiesa «que nos hemos metido en el coche que no es el nuestro».

El vídeo continúa y ella explica que han podido acceder con las llaves de su propio vehículo, y que solo se han dado cuenta del error cuando, tratando de arrancar, el coche no respondía. Con apuro y también desparpajo, tanto Rodríguez como su acompañante se bajan e intentan volver a cerrar el automóvil. «¡Que 'se fecha' y todo pero con las llaves del tuyo!», le dice una a la otra.

Es entonces cuando un aparcacoches la avisa, «¡es el otro!, ¡es el otro!», a lo que ella contesta que «he abierto con mi llave». Es entonces cuando se percata de que su coche -que es el mismo modelo y del mismo color- está cerca, a unos metros de distancia. «¡Qué movida! Esto solo me puede pasar a mí», afirma. «Pues le he movido hasta el asiento, pagaría por ver la cara del dueño al verlo».

Miles de visualizaciones

El post cuenta con miles de Me Gusta y comentarios. «A mí me pasó lo mismo con un Peugeot 205. Pero fue más lejos todavía. Abrió puertas y arrancó. Me di cuenta cuatro pueblos más adelante», le dice uno de sus seguidores. «Lo mío fue aún más lejos. Al no poder arrancar llamé a la grúa. El gruista se dio cuenta de que la matrícula no era la misma, faltó poco».