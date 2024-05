La pareja de Ángel Cristo regresaba recientemente de Honduras tras haberse dado el 'sí, quiero' en la playa. Un momento que recordarán tanto los compañeros de concurso como la pareja, que pudo disfrutar de unas horas juntos antes de regresar a la rutina. Esta noche, Ana Herminia concedía una entrevista en la que hablaría, sin tapujos, de uno de los concursantes: Arantxa del Sol.

Ana Herminia recordaba cómo Kike le preguntó en una publicidad si iba a hablar de "lo suyo con Finito" con Ángel. Ella, sorprendida, respondía que no había nada que contar. El hijo de Bárbara Rey habría escuchado que habría incluso pruebas suyas en un hotel, dejando ver que Ángel le habría perdonado la infidelidad porque les habría pillado en el comienzo de su relación.

Aclaraba, para dejarlo claro, que se trata todo de información falsa y desvelaba cuál ha sido su relación con Finito de Córdoba: "Yo tengo 3 años sin ver a Juan. Que hablamos por teléfono, no lo voy a negar, hablamos por teléfono, que le quiero un montón". Aprovechaba para pedir calma y que se respete a la familia, ya que "están haciendo un daño a los niños de Juan y están haciendo un daño a mi hija".

Recordaba cómo fue ese tiempo en el que estuvieron más unidos: "Yo no puedo decir hay una relación, porque no hubo una relación. Yo vivía en Venezuela, él vivía en España y éramos amigos. Había un cariño especial, sí, lo hubo, ya está, nunca hubo una relación, es que no. Se puede decir una relación de amistad, pero nada más".

Queriendo dedicar unas palabras de defensa a Arantxa del Sol, opinaba que tanto la concursante como su pareja son víctimas de un teléfono escacharrado. Dado que su pareja protagoniza bastante a menudo tensiones con sus compañeros, defendía que esta estrategia ha servido para "seguir aislando" a Ángel, lo que podría perjudicar en su concurso.