Podemos avisa

Si solamente avisara. Pero es que Podemos cuando lanza un ultimátum, amenaza. Y lo hace sin tapujos, con mala leche, levantando el índice acusador y señalando a su ‘víctima’, con un inequívoco lenguaje no verbal y, por supuesto, también verbal. Pablo Iglesias lo ha vuelto a hacer. El otrora ‘coletas’ está en un plan insoportable. No aguanta nada. Ni críticas, ni sugerencias, ni cambios, ni criterios y opiniones diferentes a las suyas, ni libertad de expresión y de acción, ni nada.

No entiendo como todo un presidente del Gobierno puede soportar las salidas y las entradas verbales de Iglesias, Montero y demás colegas morados. Iglesias, amenazando al Gobierno con consecuencias, si cambia un punto o una coma de la fallida ley del sólo “sí es sí” de su ex y demás compañeras en la barbaridad y el descontrol.

Los morados son la repera. No admiten fallos en su norma y consideran que es una ley “bien hecha” y eso a pesar de los informes contrarios de expertos y grandes juristas patrios. Ante la certeza de que el Gobierno corregirá la ley, le van muchas cosas en ello, los morados buscan una salida consensuada. La única salida razonable, democrática y ética, sería la dimisión de Irene Montero, la peor ministra en la historia de la democracia en España.

Podemos, ni conoce, ni reconoce. Iglesias no ayuda con sus constantes amenazas. La parte socialista del Ejecutivo no puede vivir amedrentada, bajo amenaza constante, por unos sillones que no son vitalicios

La Montero, además, tiene muy malas pulgas. Quienes la han visto enfadada o contrariada, tiemblan. Podemos sigue insistiendo en que la propuesta de Justicia para corregir la ley del “solo sí es sí “ no solucionará el problema actual de la rebaja de penas. Eso es tanto como reconocer, que Igualdad preveía que su ley acabaría teniendo los efectos indeseados de rebajas de condenas a agresores sexuales. Podemos, ni conoce, ni reconoce. Iglesias no ayuda con sus constantes amenazas. La parte socialista del Ejecutivo no puede vivir amedrentada, bajo amenaza constante, por unos sillones que no son vitalicios.

A la política hay que llegar sabiendo que cada integrante de la misma tiene fecha de caducidad. Bueno, menos los que empezaron con doce o trece años y ahora, con cuarenta y tantos y cincuenta y tantos, continúan en la brecha, medrando más que otra cosa. Podemos llegó para acabar con estas y otras cosas, y se ha mimetizado con la realidad que tanto deploraban. Es más, lo han empeorado todo. La última amenaza a Sánchez del ex líder de Podemos, advierte de que si pacta con el PP, “lo pagará caro”. La dirección de Podemos coincide plenamente y en línea con el ex amenaza que el improbable pacto con el PP “tendría un alto coste para el conjunto del Gobierno, también para el presidente del Gobierno”. ¡Ahí le duele!