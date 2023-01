Noche de Reyes en Pajares de la Lampreana

Se han dicho y escrito cosas que no son ciertas, se culpa a padres de jóvenes de no saber educar a sus hijos. Se habla de ventanas y puertas rotas: ¿quién lo ha hecho?, ¿quién lo vio?, ¿No estarían rotas antes?... No lo sé. No se puede culpar de ello a gran parte del pueblo. ¿No sería mejor pensar un poco, solucionar los problemas que cada uno tiene en su casa y dejar disfrutar a los demás?

Los quintos cantan, beben, llaman a las puertas... es una noche especial, diferente, con una tradición de muchos años; llamamos a las puertas y nos divertimos toda la juventud junta. Tal vez nos pasamos un poco (también había mayores). Es una fiesta de unión y alegría. Son el futuro de mi pueblo, nos alegran y alborotan; a otros les molestan, pero los necesitamos. A veces es excesivo pero no debemos dejarlo perder. Nos gusta escuchar: “a mi casa no vinieron”, “en la mía sólo cantaron una estrofa”, “vaya golpes dieron en mi casa”, “no han venido a por el aguinaldo...Y no queremos escuchar “es una fiesta politizada”. No está bien ver una pintada de un partido político en la fachada de la teniente de alcalde (la cual no fue pintada por los quintos), por cierto del PSOE, pero tampoco está bien que los quintos reciban del ayuntamiento una foto de ellos y de fondo el Che Guevara. ¿Quién politiza la fiesta? He de decir que la teniente de alcalde tiene un hijo quinto que no participó en la quintada. En mayo las madres, muy educadas, le preguntaron si su hijo participaría y su respuesta fue “no”. Ella dio las gracias. Siendo parte de la corporación municipal y madre de quinto, podría haberlos acompañado durante la petición de permiso a la alcaldesa para cantar los Reyes, podría haber ido a rezar la la salve a la Virgen del Templo. Tal vez fue mejor esperar detrás de la puerta de su casa la llegada de los quintos y acompañantes con grabadora en mano. Eso es provocar. ¡Creo que eso en una persona adulta, educada y en la noche de Reyes sobra! Para rematar la fiesta su marido saca el coche y pasa por donde esta toda la juventud. Y para colmo de todo lo acontecido en la mágica noche de Reyes, el domingo día 8, la Guardia Civil hace presencia en el domicilio de algunos quintos y varios jóvenes más para notificar la denuncia presentada por la teniente de alcalde, madre de quinto, simpatizante del PSOE y... María Ángeles González