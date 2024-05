Sara García lucha por la victoria en la Baja Extremadura

Sara García se encuentra en estos momentos disputando la segunda jornada de la Baja TT Dehesa Extremadura 2024, primera prueba del Mundial de Bajas, que arrancó ayer con la zamorana situándose en la segunda posición de la clasificación femenina.

La piloto zamorana saldó la etapa prólogo y la primera etapa, con 96 kilómetros cronometrados, con muy buenas sensaciones y un 18º puesto en la clasificación general. Un gran logro teniendo en cuenta la dificultad del terreno que obligó a García a prestar gran atención y sacrificar algo de velocidad para encontrar el rumbo a meta.

García se mostró muy contenta con esta primera actuación en Extremadura, con la que abre la campaña y se mostró confiada en poder luchar por la victoria en el segundo asalto en "La Albuera". "¡Muy feliz de estrenar la temporada corriendo en casa! Hoy hemos tenido todo tipo de terreno, desde pistas rapidísimas al comienzo de la especial, como zonas extremadamente rotas en los últimos 50 kilómetros, dentro de una pista militar donde entrenan con los tanques. ¡Eran increíbles los socavones que había!", comentaba la zamorana, quien consiguió ser la mujer más rápida en todos los parciales de la especial hasta el kilómetro 70.

"En el kilómetro 76 de la especial, dentro de la zona militar, iba muy concentrada en el terreno para no tener ninguna caída y... me he despistado en la navegación. Por suerte he conseguido darme cuenta rápido de que no iba en la dirección correcta y he conseguido encontrar el rumbo", relataba la zamorana tras la primera jornada de una Baja TT Dehesa Extremadura 2024 cuya segunda etapa ya está en marcha. Un recorrido de 590 kilómetros (440 cronometrados) en los que buscará recortar los 46 segundos que la separan de la victoria en la clasificación femenina.