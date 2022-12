Cómo ser diputado provincial y...no perecer en el intento

Y es que hay que comprender, es decir, querer entender, que haya gentes que quieren, y, por supuesto, no por motivos personales, ni lucrativos, ni de vanidad, etc., etc., etc., servir a la ciudadanía de la provincia, sacrificando tiempo de sus profesiones, negocios, ocio, etc., pues su sensibilidad de procurar el desenvolvimiento del interés general a ello les compele.

Y quienes desean ser “padres de la provincia” saben que hay muchos candidatos en “el banquillo”, y que tendrán que procurar ser “guays” y “majos” con los “compis yoguis” de la comisión de nombramientos; pues las demás hipotéticas cualidades, especialmente las relativas a los saberes, prudencia, como ser comunicativo y tener talante para trabajar en equipo, con la ciudadanía, con los empleados públicos, etc., si es que existieren, sobran; es más, pudieran perjudicarle, por “sabiondo”, por llegar a ser “un verso suelto”, etc. Es decir, hay que procurar endurecer los “codos”, por aquello de “quítate tú, pa ponerme...”. Y aquí no acaba la “historia”. Pues en las elecciones “supe indirectas” por las que se eligen los miembros de las corporaciones provinciales, hay que elegir al presidente, y éste a vicepresidentes, diputados-delegados, etc., entre los elegidos del partido mayoritario y, en su caso, del de coalición. Y, otra vez, casi lo mismo; pues ese afán de sacrificio y entrega a los demás no tiene límites. Pues como decía una vieja canción, que me tatarea mi “lalo”, “todos queremos más y mucho más.”. Más noches en vela, más inquietud y preguntar por “cómo va lo mío.”, que sabéis que mi pueblo, del que soy alcalde, o concejal, es de los “nuestros”, que nos “votan” con “v”. Y es que con tener “las primeras letras y las cuatro reglas aritméticas”, más que de sobra, pues seguro que encontraran empleados públicos de “dedicación extrema” que, con honestidad, con sentido de lo que es, significa y exige el ejercicio de la función pública, “estudiaran, gestionaran, y propondrán” todo lo relativo al cumplimiento de las respectivas competencias que la normativa reguladora del Régimen Local les imponen. Muy recomendable para la ciudadanía, pero especialmente para los que aspiren a una “poltrona” en los palacios provinciales o en los escaños de las casas consistoriales, la lectura, y reflexión, del texto “La política en clave local. Guía para las campañas electorales y la gobernanza municipal”, publicado por editorial Mirahadas, 2022, y del que es autor el que fuera concejal del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, D. Ángel Quintana. Que solo quedan unas pocas semanas pa 2023…y hay… Y no olviden que “todo” tiene un final; es decir, siempre hay que ser “elegante”, saber practicar el “ars dimitendi”. ¡Suerte, paciencia, templanza y… ! Marcelino de Zamora