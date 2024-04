Makoke sigue en el ojo del huracán mediático. Tras protagonizar un tenso cara a cara con la que fuera íntima amiga y exconcursante de Supervivientes, Lorena Morlote, ahora, la exmujer de Kiko Matamoros ha vuelto a ser noticia en redes tras parecer en Instagram con un más que comentado vestido de flamenca para la feria de abril.

Con un llamativo estampado de leopardo y recubierto de miles de lentejuelas, la colaboradora de televisión ha despertado todo tipo de críticas al lucir este modelito en sus redes. Una prenda a la que muchos de sus seguidores han visto más propia de un carnaval que de la feria de Sevilla, que cada año congrega a multitud de influencers, dispuestos a presumir por el real y a dejarse ver luciendo impresionantes y en ocasiones criticados trajes de flamenca.

Polémico traje

El traje de flamenca es el único vestido regional que cambia y evoluciona conforme lo hace la moda. Las tendencias marcan de la calle marcan la moda flamenca y cada año los diseñadores sorprenden con sus diferentes propuestas, que pueden ser más o menos arriesgadas. Makoke, apasionada de estos trajes típicos de la comunidad autónoma que la viera nacer, se ha prestado para lucir algunos y ser la protagonista de un editorial que ha dividido a las redes. Uno de los modelos, confeccionado con lentejuelas y estampado de leopardo, le ha valido un aluvión de críticas a la colaboradora.

"Me encanta ella y me encanta el vestido", "Solo ella puede lucirlo" o "Guapísima", son algunas de las reacciones que han tenido los internautas al ver a Makoke en la calle vestida con este original y arriesgado vestido de gitana, que aseguran es un avance de lo que se verá en breve en la Feria de Abril. Sin embargo, precisamente por lo diferente y extravagante que es a la vez este vestido de estampado animal print, la exconcursante de 'GH VIP' ha recibido un sinfín de críticas.

Son muchas las voces que creen que esta propuesta rompe con la esencia del traje de flamenca. "Como los valencianos no quieren que le llamen paella a cualquier cosa, yo como andaluza no me gusta que le llamen traje de flamenca a un vestido de volantes", escribe una internauta, muy ofendida con el vestido que ha llevado la malagueña.

"No entiendo qué moda flamenca es ese vestido", apunta otra. "Horrible", "Qué circo es ese" o "Será la moda, pero eso no es un traje de flamenca ni para vestirte de flamenca en carnaval.....con querer ser tan modernos se va a terminar perdiendo las cosas más bonitas de toda la vida", son otros de los muchos comentarios que pueden leerse en esta misma línea.

La indignación por no estar "representando" o "respetando" este tradicional traje ha llenado las redes sociales de comentarios, donde no solo se ha cuestionado el "estampado, muy bonito para otro tipo de vestido", pero "horroroso para un traje de flamenca!", también se ha cuestionado la falta de movilidad que tiene Makoke debido a lo ajustado que es en sí el vestido, la "poca gracia" que tiene a la hora de mover el 'mantón' semitransparente de lunares con el que se ha acompañado o que lleve "el pelo suelto", son otros de los motivos por los que la madre de Anita Matamoros y Javier Tudela ha sido criticada.