"Que nunca te quiten las ganas de avanzar" es la moraleja final del vídeo motivacional en clave optimista que trata de acabar con el derrotismo zamorano, reflejado en frases como "No merece la pena" o "Esta ciudad no tiene remedio".

"Dentro de dos semanas será el final de un camino que comenzó hace cuatro años... Este vídeo es la historia de todo un equipo. Cuento contigo para hacerla viral y para que todo el mundo la conozca antes del 28 de mayo. Espero que te guste y que me ayudes a difundirla", ha expresado Gago en un mensaje en el que invita a compartir el vídeo en redes sociales y mensajería instantánea.

"No pierdas el tiempo

Ese no es tu problema

Te dirán que no eres lo suficientemente bueno

Te dirán que no estás preparado

Te juzgarán severamente

Te criticarán sin motivo

Te dirán que otros mejores que tú fallaron

No te impliques

No te involucres

No te metas en política

No derroches energías

No merece la pena

Esta ciudad no tiene remedio

No vas a llegar a ningún lado

Nadie te lo va a agradecer

Es un esfuerzo inútil

No sirve para nada

Vas a estar solo

Las cosas no son tan fáciles

No vais a conseguir nada

Esto no tiene arreglo

Nada va a cambiar

Déjalo ya

Olvídalo

No insistas

Vas a fracasar

Abandona

Ríndete

No hay futuro

No sigas caminando

Es imposible

No se puede

Detente

No, no, no, no, no, no....

¿A ti también te hicieron creer alguna vez que no lo lograrías?

¿A ti también te hicieron creer alguna vez que no alcanzarías tus metas?

Que no cuenten más cuentos

Que las críticas no te hagan dudar

Que nunca te quiten las ganas de avanzar"