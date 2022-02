La ex ministra y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha defendido este lunes en Toro los “avances” implantados por su partido en materia de asistencia sanitaria y social en Castilla y León, aunque también ha asegurado que los problemas que afectan a la sanidad pública tienen su origen en que el Gobierno del PSOE no habilita más plazas de médicos MIR para cubrir las vacantes en el medio rural.

En su visita al centro de día de la Fundación Intras en Toro, Pastor remarcó que durante la campaña electoral “nadie” habla de un proyecto para mejorar los servicios sociales, la atención a la dependencia y a la salud mental, o la asistencia sanitaria, a la vez que defendió la gestión del PP en los citados ámbitos y precisó que Castilla y León tiene la ratio de profesionales sanitarios más alta de España.

En este sentido, subrayó que los problemas en el ámbito sanitario no tienen su origen en que la Junta no contrate más médicos, sino en que el ministerio de Sanidad “está empecinado en no sacar más plazas de médicos MIR”, por lo que invitó a los ciudadanos de Castilla y León a exigir al presidente del Gobierno y a la ministra de Sanidad, Pedro Sánchez y Carolina Darias, respectivamente que expliquen el motivo por el que “no tenemos médicos para cubrir plazas”.

En este sentido, remarcó que el candidato del PP a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha comprometido “por Ley” a que Castilla y León “será el único lugar de España en el que no se va a cerrar ni un solo consultorio en el medio rural”.

Precisó Pastor que, para el PP, “la sanidad es clave” porque la población mayor precisa cuidados sanitarios, a la vez que reclamó que la salud mental, “que algunos han descubierto estos días”, se integre dentro del sistema sanitario y social y sea dotada de más recursos, profesionales y una mejor atención.

En materia de política social, Pastor ensalzó el “esfuerzo” realizado en Castilla y León, como así lo avalan “informes externos” que reflejan que es la “primera Comunidad de España en plazas residenciales, en atención a domicilio o en teleasistencia”, avances que se pretenden complementar con una nueva Ley para que las personas que viven solas y son dependientes puedan permanecer en su entorno familiar, con una atención personalizada para “tener una vida digna”.

Asimismo, destacó que el PP apuesta por reducir a un máximo de 30 días los plazos de espera para las personas que solicitan la ayuda a la dependencia y por incorporar la inteligencia artificial a la atención de personas mayores y dependientes.

En este sentido, precisó que la “tecnología es fundamental porque facilita que los servicios sean más eficientes” y pueden ser claves en la mejora de la atención sanitaria y social.

Por otra parte, Pastor destacó que la “la estabilidad y el progreso” de Castilla y León van de la mano de Fernández Mañueco, a la vez que cuestionó la presencia durante la campaña electoral de una “ristra” de ministros que “no sabían ni donde estaba Zamora”.

En este sentido, subrayó que el PP “siempre ha defendido esta tierra” y que “lo ha demostrado” durante su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando la inversión en la provincia alcanzó los 1.423 millones de euros que, entre otros avances, permitió implantar la línea del AVE e impulsar infraestructuras que “llevaban años pendientes y que nunca se habían ejecutado”.

Arremetió Pastor contra “los que hablan ahora de la España Vaciada”, de los que aseguró que “están vacíos de ideas de lo que necesita esta tierra”, a pesar de que ahora muestran su preocupación por los pueblos y el medio rural.

Por su parte, la cabeza de lista popular a las Cortes regionales por Zamora, Isabel Blanco, reconoció que el centro de día de Intras en Toro es “el mejor ejemplo” de las políticas sociales que el PP desarrolla en Castilla y León, políticas que apuestan por la innovación y la modernización, la adaptación de las nuevas tecnologías o avances en robótica, domótica o inteligencia artificial aplicados al cuidado de las personas.

Remarcó Blanco que “si algo preocupa al PP” es proteger a las personas más vulnerables o discapacitadas de Castilla y León. Del mismo modo, subrayó que los 35 años de gestión del PP han convertido a la Comunidad en “líder en servicios sociales, dependencia o en educación”, aunque también cuenta con “uno de los sistemas sanitarios mejor valorados”.

No obstante, Blanco reconoció que el PP quiere seguir avanzando y que Castilla y León sea “pionera” a la hora de reducir los plazos para el reconocimiento del derecho a la dependencia, aumentar las prestaciones para personas dependientes o discapacitadas y anunció la aprobación de una Ley de Apoyo a las personas para que puedan desarrollar su proyecto vital.

Por último, pidió el voto para el PP en las elecciones del 13 de febrero, porque Castilla y León necesita seguir avanzando en innovación y modernización y para apuntalar nuevas oportunidades de futuro para la provincia de Zamora.