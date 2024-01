Dura reprimenda contra Endesa. La compañía eléctrica española ha sido multada con 6,1 millones de euros por no garantizar la seguridad de los datos personales de sus clientes y por no notificarles cuando se viola su privacidad.

La sanción fue dictaminada el pasado 29 de noviembre por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), pero no se ha dado a conocer hasta este viernes, cuando ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El supervisor español hace públicas en el BOE las multas a empresas que superan el millón de euros de cuantía. En esta ronda la única afectada es Endesa, que gestiona recursos cruciales como la electricidad, el gas o el agua.

En su resolución, la AEPD detalla que la compañía presidida por Juan Sánchez-Calero Guilarte ha cometido un total de cinco infracciones distintas que vulneran cinco artículos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la normativa que desde el año 2016 regula de forma estricta la privacidad en la Unión Europea (UE).

Cinco infracciones "de gravedad"

Estas infracciones de no garantizar la protección de los datos de sus clientes a no "informar debidamente" a los hasta 760 personas afectadas tras producirse una brecha de seguridad que expuso su información. Sin embargo, también figuran otras como no cumplir con los requisitos exigidos para realizar transferencias internacionales de los datos de sus clientes a proveedores de otros países.

La AEPD remarca en su resolución que, como agravante, se trata de infracciones "de gravedad", que se causaron daños y perjuicios a sus clientes y, además, que Endesa es una "empresa grande habituada al tratamiento de datos personales".

De momento, las acciones de Endesa, que cotiza en el Ibex 35, no se han visto afectadas por esa resolución. A la hora de publicación de esta noticia la compañía registraba un repunte del 1,02%. Su capitalización bursátil es de 19.950 millones de euros.