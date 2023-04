Existen multitud de herramientas en el mercado, más alla de las cuentas bancarias o depósitos, que permiten sacar rentabilidad a nuestro dinero. También, infinitos trucos que harán ahorrarte “unos euros” de cara al final de mes.

Uno de los más utilizados es la famosa “regla del euro”. Sin duda, un truco efectivo y sencillo que te permitirá ahorrar cantidades de dinero.

Aplicar la regla del euro

La regla del euro se trata de, por ejemplo, comprar a euro la fruta y la verdura, algo que en España suele ser habitual. Así, con este método, se gastará en cifras redondas y se ajustará el presupuesto.

Ejemplos

Si cuesta un euro por uso, puedes, sino, no puedes. Y es que si sabes que vas a utilizarlas, la compra es factible, pero sino, no seguiría la norma por lo que no podrías comprarla.

De tal manera que cada vez que veas algo que te guste, tan solo tienes que dividir su precio por los días que lo usarías.

Otro ejemplo: quieres comprar unos pantalones y cuestan 100 euros. Si las vas a utilizar durante 100 días mínimo, puedes comprarlas ya que se trata de un euro por uso.