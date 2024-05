Jorge Gálvez pone al Zamora Enamora en el podio de la Vuelta a Navarra 2024

La Vuelta a Navarra culminó hoy con la disputa de la cuarta y última etapa que tuvo entre sus protagonistas a Jorge Gálvez, ciclista del Zamora Enamora Cycling Team. El madrileño, que terminó octavo este asalto final de 127,9 kilómetros entre Bodega Reyno de Artajona y Cerco de Artajona, llevó nuevamente a su equipo al podio al convertirse en el ganador de la lucha por las metas volantes.

Tras su exhibición en la tercera jornada, sumando el máximo número de puntos posibles en las metas volantes para tomar el liderato en la pugna por el maillot verde, Gálvez no falló y completó un final de recorrido muy sólido en la Vuelta a Navarra. De hecho, el ciclista del Zamora Enamora, estuvo metido de lleno en la pugna por la última victoria parcial, llegando a formar parte del selecto grupo de corredores entre los que se erigió ganador del día Samuel Fernández. Un triunfo que no evitó la victoria en la general de Alex Díaz ni impidió que Gálvez, pese a no sumar puntos en las metas volantes, se vistiera de verde en el podio navarro.