CSIF alerta de otras 15 vacantes más en las plazas de MIR de medicina de familia

CSIF alertó hoy de que se han registrado otras 15 vacantes más en la convocatorias de plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) en la comunidad, ya que explicó que se han producido dos renuncias y 12 no se han incorporado, tras la repesca extraordinaria y la llegada de los residentes. Esto, según precisó el sindicato en un comunicado, se suma a las 47 que quedaron sin cubrir en los centros sanitarios inicialmente.

En ese sentido, el responsable de Sanidad de CSIF Castilla y León, Enrique Vega, aseguró que la Atención Primaria de Castilla y León, especialmente la Medicina Familiar, va camino de convertirse en un “desierto sanitario” si los responsables de Sacyl o del Gobierno autonómico “no lo remedian, reaccionan y toman medidas contundentes, de verdad”.

“La situación es complicada por la falta de facultativos, pero en otras autonomías están haciendo cosas para que los residentes, primero, vayan y, luego, se queden. Ofrecen más alicientes, más incentivos, haciendo más atractivo trabajar en territorios como Aragón o Castilla-La Mancha, con características similares a las de Castilla y León”, indicó Vega. Además, precisó que de las 190 plazas que se ofertaron para médicos de Medicina Familiar, sólo se han cubierto el 67,4 por ciento.

Seis plazas libres en Zamora

Asimismo, con la información definitiva, las plazas libres en Familia de las gerencias de Atención Primaria de la comunidad contemplan una en Ávila tras no incorporarse un residente; lo mismo ocurre en Salamanca; 26 vacantes en Burgos entre sus unidades de Aranda de Duero, Burgos y Miranda Ebro al no incorporarse otros cinco MIR; una en León; otra en El Bierzo por no cumplirse con una incorporación y seis más, concretamente, en Ponferrada; una en Palencia después de la renuncia de un residente; tres en el Río Hortega de Valladolid por no incorporarse a sus puestos de formación; once en Soria; y seis en Zamora, tras una nueva renuncia.

Igualmente, el responsable del sector de Sanidad insistió en que CSIF ya aportó en octubre de 2021 un paquete de medidas -"Análisis de la situación de Atención Primaria (AP) en Castilla y León"- para poder mejorar las condiciones laborales de los sanitarios, para animar a los profesionales a trabajar en la Sanidad de Castilla y León. “Siguen vigentes, podemos valorarlas con la Consejería y Sacyl, podemos adaptarlas y reactualizarlas, pero -por favor- instamos a la Junta a que reaccione, a que tome decisiones. No debe tirar la toalla”, apostilló.

Finalmente, Enrique Vega consideró que la proposición de ley presentada en mayo por el Gobierno autonómico para atraer y retener profesionales sanitarios a puestos de difícil cobertura “no es valiente ni ofrece alicientes suficientes”. También, advirtió de que el problema de la carencia de médicos puede darse “pronto” en enfermería si no se toman medidas, puesto que recordó que todas las bolsas están “agotadas” y “se está contratando para el verano por debajo de las necesidades”.