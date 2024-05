David Movilla advierte del poder ofensivo del Sanse

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, advirtió este jueves de la capacidad ofensiva que posee el San Sebastián de los Reyes, rival del equipo rojiblanco en la final del play off de ascenso a Primera RFEF. El técnico vasco anunció que todavía no podrá contar este domingo con los jugadores que están lesionados a los que se sumará Etxaburu que fue expulsado contra el Sant Andreu. Pidió además a la afición que siga apoyando al equipo y que, pase lo que pase en el Ruta de la Plata, sus jugadores sean despedidos como se merecen después de la dura y brillante campaña que han realizado.

Movilla comenzó su rueda de prensa de ayer destacando el enorme esfuerzo físico que el equipo realizó el pasado domingo y que le ha impedido entrenar a tope hasta ayer: «Espero que no afecte, nos quedan tres días para recuperar, pero el equipo tiene interiorizadas muchas cosas aunque no se haya podido trabajar como en otras semanas. La táctica en este tipo de partidos no es tan relevante».

Movilla destacó que el Sanse es un equipo muy goleador, «más versátil y con más registros ofensivos que el Sant Andreu. A los equipos que le han ido a buscar les ha pintado la cara, como al Numancia que le metió 7. Realizan una presión alta y sus estadísticas están ahí. Además sin balón te incomoda sobremanera. He hablado con entrenadores que ha competido contra ellos y aseguran que es el mejor equipo del grupo aunque no ha sido campeón por un gol en el golaverage con la Segoviana».

Movilla reinteró que «cuando se produce una conexión equipo-grada como el domingo pasado, somos más difíciles de batir. Se ha visto contra Avilés, Racing, Villarreal... Eso ayuda mucho. El otro día, con ese aliento, los jugadores pudieron terminar el partido reventados. Gracias a la energía de nuestra gente fuimos capaces de hacer un esfuerzo más. De cara a este domingo solo pido a la gente que, en el último partido en el Ruta, les den el recibimiento y la despedida que se merecen estos jugadores, no sólo por el rendimiento sino por los cuatro meses que llevan sin cobrar. Merecen un gran recibimiento y una gran despedida».

David Movilla pidió que se repita el escenario del pasado domingo contra un rival que va a ser más difícil que el Sanse: «A mi me interesa ganar, yo firmo un 8-7 pero el Sanse tiene un gran potencial y siempre le damos la misma importancia a la fase ofensiva y defensiva. Repetir los 70-75 minutos del partido anterior, va a ser imposible, pero tenemos que ser capaces de hacerle daño y amenazarnos porque tiene ese poder ofensivo, algo parecido al que tiene el Pontevedra en nuestro grupo. Es un rival que si no estás al mejor nivel, te pinta la cara como lo indica que al tercer clasificado le haya metido siete goles. Tenemos la convicción que con la ayuda de nuestra gente se lo vamos a poner difícil a un equipo que el año pasado ya estaba en Primera RFEF», añadio el técnico rojiblanco.