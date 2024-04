Contundente triunfo del Atlético Benavente en Pontevedra

El Caja Rural Atlético Benavente regresó por la senda del triunfo con una victoria holgada en su visita a la pista del Leis Pontevedra, al que se impuso por 2-6. Los benaventanos comenzaron el partido perdiendo, pero, antes de llegar al descanso, le dieron la vuelta al tanteo.Y, en la segunda mitad, sentenciaron el choque con mano de hierro, instalándose provisionalmente en la séptima plaza de la tabla.

El duelo enfrentaba a dos equipos con rachas bien distintas. Los benaventanos llegaban en una cómoda octava plaza de la clasificación y con opciones de seguir escalando posiciones. Eso sí, lo hacían tras perder ante Stellae-Valga por 3-5, habiendo logrado su último triunfo en A Estrada.

Por lo tanto, los benaventanos querían repetir triunfo en su visita a la pista del Leis Pontevedra, que cambió de escenario, ya que el pabellón donde solían jugar estaba en obras, por lo que el partido lo tuvieron que disputar en el pabellón Príncipe Felipe. El rival de los blanquiazules en este encuentro estaba en una delicada situación en la liga, debido a que ocupaban la penúltima plaza antes de iniciarse esta jornada y llevaba una mala racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los dos equipos saltaron a la pista realizando una fuerte presión y el partido estuvo lleno de alternativas en el juego, sin que hubiera un dominador claro. Los locales, que se jugaban mucho en la lucha por la permanencia, no dieron muchas facilidades defensivas y no dejaron desarrollar su juego a los benaventanos. Sin embargo, no faltaron las ocasiones para inaugurar el marcador para ambos equipos.

La falta de acierto fue la que retrasó el primer gol, la que sirvió para que los locales se adelantaran en el marcador en el tramo final de la primera parte. Hugo Sanmartín acertó a batir al meta visitante. Sin embargo, los chicos de Marcos Vara supieron reaccionar bien a este tanto en contra y cuando el partido llegaba al descanso, le dieron la vuelta al encuentro con dos tantos en apenas medio minuto. El gol del empate lo marcó Heras en un robo de balón que culminó en gol. En la siguiente jugada, el Caja Rural Atlético Benavente completaban la remontada con un tanto de Christian Fernández.

Los benaventanos conseguían llegar al descanso con una mínima ventaja de 1-2 tras superar la falta de tino inicial.

Revolución tras el paso por vestuarios

Tras el paso por los vestuarios, el equipo visitante tomó el mando del partido y se hizo con el control del juego. Isidro no tardó en aumentar la ventaja para el conjunto benaventano con el 1-3 a los 22 minutos. El conjunto local, viendo que el partido se le escapaba, tomó muchos riesgos, lo que fue aprovechado muy bien por el Caja Rural Atlético Benavente para ampliar su renta en el electrónico con el 1-4, obra de Josete a los 24 minutos.

El encuentro estaba totalmente controlado por los zamoranos que jugaron a sus anchas y aprovecharon para poner la puntilla a su rival con el quinto gol de la tarde marcado por Charlie a los 27 minutos. A partir de entonces, el partido entró en una fase de igualdad, ya que los de Marcos Vara se sabían ganadores. Los locales acortaron distancias a los 34 minutos con un gol de Da Silva, pero Charlie, que firmaba un doblete, marcaba el definitivo 2-6 a los 37 minutos.

Suscríbete para seguir leyendo