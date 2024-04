Movilla: "Dije cosas que no me correspondía a mi decir"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, reconoció ayer en rueda de prensa que las declaraciones que realizó tras el partido del pasado domingo fueron forzadas por las circunstancias y por la tensión que el técnico vasco vivía en ese momento: "Soy una persona bastante reflexiva, intento ser racional pero a veces, el estado emocional influye, soy humano y me afecta la situación del club a la que no somos ajenos nadie. Envidio a esos entrenadores que pueden estar comiendo pipas durante el partido. Yo no puedo porque lo vivo, vivo mi profesión, mi vocación y tengo una carga emocional muy importante en lo que, más que mi profesión es mi pasión". El entrenador del Zamora CF señaló que, "en esencia, pienso lo que dije, lo que no quita que no me corresponde a mi. En el club hay un gerente que puede responder a ciertas preguntas que no me corresponden. Todos estamos en esta causa y mi mensaje lo orienté a que el equipo necesita aliento. El resto eran reflexiones mías".

También, respecto al anuncio que hizo de que el club está en venta, Movilla puntualizó que creyó que era una cuestión pública "y eso tampoco me corresponde a mi. El resto de cosas, las pienso, las siento y creo que son claras, son evidentes porque el equipo merece mucho más, y añadiría ahora que he sido siempre criticado y me hago cargo de esas críticas pero lo que el equipo necesita es aliento y reconocimiento. Porque lo que están haciendo estos chicos es impresionante. Y por eso a veces esas cosas me duele. El que quiera criticarme, le atiende y le daré las respuestas con la educación y el respeto que en ocasiones no recibo".

Movilla se negó a valorar el estado del Zamora tras encadenar dos victorias seguidas: "Los equipos son seres vivos, no son lineales los estados de forma o los emocionales. Sí puedo decir que el equipo en esta situación podría haber elegido dos formas de comportarse: victimizándose o responsabilizándose y se ve que ha elegido la segunda. Este equipo está entrenando como nunca, y se está responsabilizando de lo que depende de él. Y por otra parte, siempre hablamos de plantillas amplias, de tener alternativas, y yo creo que una plantilla no es amplia por el número de jugadores que tenga, sino por el compromiso de sus componentes. Definir compromiso no va por el número de jugadores, sino por el número de componentes que están dispuestos a sacrificarse con el compromiso por el equipo. Y en ese sentido, tenemos una plantilla enorme. Me siento muy orgulloso de los jugadores que tengo y porque han elegido ser responsables respecto a la situación que estamos pasando" y Movilla destacó la sesión de entrenamiento de ayer del Zamora CF como prueba del estado del equipo.

El técnico se muestra ilusionado con lo que queda de Liga en ese objetivo de terminar en el primer puesto: "nuestras opciones de pelear por el primer puesto pasan por ganar en Santander, estamos en abril y estamos vivos. También queremos pelear por la segunda plaza y seguir vivos hasta dos o tres jornadas del final. Sería bonito mantener esa llama, pero estamos preparados por pelear en cualquier escenario: pelear la primera plaza si alguno de los dos primeros cojea, para pelear un posible play off, estamos preparados para todo".

Respecto al partido del sábado contra el Racing B, Movilla insiste en que no le preocupan lo que piensen los rivales del Zamora: "Yo con estos jugadores voy al fin del mundo, y si estoy seguro que el rendimiento va a estar acorde a la historia de este club. El Racing B nos va a obligar a hacer cosas diferentes a las que hicimos en Avilés porque son diferentes pero nos va a obligar a mostrar nuestra mejor versión", concluyó Movilla en la sala de prensa del Ruta de la Plata.