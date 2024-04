Lanzados hacia el ascenso

El Zamora CF firmó ayer una goleada (4-0) ante la Gimnástica de Torrelavega que demuestra que sigue dispuesto a mantener su presión sobre Ourense y Pontevedra para conseguir el ascenso directo. Los de David Movilla dieron una lección de efectividad aprovechando la única ocasión clara de la primera parte para adelantarse en el marcador, y con esa renta machacaron al final a un rival que planteó un partido "de tú a tú", y tuvieron sus opciones antes del tramo final cuando sentenciaron Morales y Pito Camacho, este último con un doblete en el tiempo añadido.

Lo jugadores del Zamora celebran el segundo gol | | ANA BURRIEZA / Manuel López-Sueiras

Esta victoria viene a reforzar la moral de un equipo que ha logrado sobreponerse ya en varias ocasiones esta temporada a sus crisis de resultados, y se mantiene codo con codo con los otros dos mejores equipos de la competición como son Ourense, que volvió a ganar ayer, y Pontevedra que saldó esta jornada con un empate

Morales celebra la brillante victoria del Zamora CF. | | ANA BURRIEZA / Manuel López-Sueiras

El partido se planteó desde el principio sin complejos por parte de la Gimnástica que saltó al Ruta de la Plata dispuesto a disputarle la posesión a los de Movilla, y el juego se centró en un constante choque de poderes en el centro del campo del que casi siempre salía vencedor y con el balón el Zamora pero no sin esfuerzo.

La Gimnástica se centraba en no perder balones peligrosos y basaba sus opciones de ataque en lanzamientos desde lejos, como el que ejecutó Javi Delgado a los 10 minutos que salió rozando la cruceta.

Movilla había vuelto a darle la titularidad a Luis Rivas y el colombiano pronto comenzó a hacer daño por su banda izquierda. Y en uno de los ataques del Zamora con su ya tradicional juego directo buscando a Cañizo, en una segunda jugada, Mancebo disputó el balón a dos defensas y se lo llevó para cedérselo a Rivas que se quedó solo ante el veterano Dani Sotres y lo batió por bajo con una serenidad impropia de un jugador tan joven.

Pese a encajar el primer gol, los de Torrelavega no variaron su estrategia, y mantuvieron su intensidad en la presión en la franja ancha aunque la defensa “de tres” del Zamora no pasaba demasiados apuros. Y los cántabros no encontraban otro camino hacia el gol que el de buscarlo desde la frontal del área con sendos disparos de Josemi y Alberto que desbarató con seguridad Fermín Sobrón. También tuvieron sus opciones los visitantes en un mal despeje del portero del Zamora que no fueron capaces de aprovechar.

No fue una primera parte excesivamente brillante en ataque para el Zamora que, aparte del gol, tan sólo creó un par de tímidas ocasiones en un lanzamiento de Mancebo y en un remate de cabeza que peinó Cañi.

El segundo tiempo comenzó con una Gimnástica dispuesta, sin ningún completo, a volver a ganarle al Zamora en la misma temporada, y lo buscó con una escapada de Tobar que intentó aprovechar que Fermín estaba algo adelantado para lanzar una volea que salió ligeramente desviada.

Pasaban los minutos y el Zamora no parecía tener prisa en sentenciar el partido, lo cual no dejaba de ser peligroso contra un equipo bien armado ymuy trabajado como es la Gimnástica, aunque en el minuto 64 Cañizo tuvo una de las ocasiones más claras de que ha dispuesto desde que es jugador del Zamora, en un remate de un centro lateral en el que le dio mal al balón que se estrelló en los brazos del portero visitante.

Era el momento de que Movilla cambiase cosas en su equipo para buscar ese gol de la tranquilidad, y lo hizo poniendo en el terreno de juego a Parra, Morales y Roger Marcé.

El peligro seguía llegando de tierras cántabras con Alberto que lanzaba un poco escorado y pegado al palo, pero Fermín volvió a estar atento. Y la Gimnástica lo pagó caro porque permitió que Roger Marcé se escapase recorriendo gran parte de la banda para cederle el balón a Morales que también acababa de salir al campo, y éste vio la escuadra y puso allí el balón para marcar el segundo tanto.

La Gimnástica se volcó entonces al ataque y el Zamora sacó provecho con un robo de balón que permitió a Camacho y Morales plantarse solos ante el portero y Camacho lo batió con la maestría que le caracteriza. No tuvo bastante el ariete rojiblanco porque unos segundos más tarde, y también en el tiempo añadido, cabeceaba de forma magistral a la cruceta para poner el 4-0 culminando un brillante regreso al equipo tras mucho tiempo sin jugar.