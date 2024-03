Movilla, entrenador del Zamora CF: "El equipo ha generado lo suficiente para ganar con holgura"

Al término del encuentro David Movilla hablaba de lo sucedido en el terreno de juego. "Quiero felicitar al Racing Villalbés por el punto y a los chicos por el esfuerzo. El arranque nos ha penalizado mucho con 25 minutos, pero a partir de ahí solo hay un partido", en referencia a cómo acabaron volcados, con innumerables saques de esquina a favor y ocasiones creadas. "En la segunda parte, hasta el 75’, hemos encontrado los caminos por todos los lados, hemos marcado dos goles, uno anulado…", pero recordaba que la clave para ganar estos partidos es "no encajar". "El equipo ha generado lo suficiente para ganar con holgura", añadió al tiempo que admitía que hicieron 70 minutos buenos ante un rival que tenían muy estudiado y lo difícil que es remontarles. "Hemos hecho lo más difícil, empatar, y hemos hecho muchas ocasiones para dar la vuelta, pero la tara no está ahí, es la entrada al partido", concluyó admitiendo que él es el máximo responsable por no haber transmitido bien sus pupilos el mensaje y puso "cero excusas", al tiempo que ponía sobre la mesa la importancia de recuperar la solidez defensiva porque es la clave de los 7 puntos perdidos en las últimas tres jornadas. "La fuerza de este equipo es cuando echamos el candado a la portería".

Lo peor del encuentro fue la lesión de Joel Priego que no saben para cuanto tiempo será, aunque "estoy tranquilo porque hay gente preparada para salir en su puesto", y este domingo se vio a hombres como Etxaburu y Morales que pudieron tener minutos.

En cuanto a los objetivos de ascenso, aseguró que "hasta el rabo todo es toro" y "aunque es complicado" llegar al ascenso directo, él no descarta nada. "Vamos a seguir empujando porque tenemos la responsabilidad de defender este escudo". "El club está en una situación difícil, y de nosotros depende creer. En junio todos hubiéramos firmado este escenario, pero queremos más porque somos ambiciosos y no vamos a bajar los brazos". "Estamos entrenando como animales y a pesar de la situación estamos defendiendo este escudo". En cuando a la falta de portero suplente, aseguró que "sí había, aunque no específico". "Visualizo todas las opciones y elijo los que más probabilidades tienen de ayudar al equipo". Por último dejó claro que sus decisiones las toma pensando en el equipo, anteponiendo la misión a las personas.