Sonia Calvo ya piensa en los "Seven Majors" tras correr el sexto en Tokio

La zamorana Sonia Calvo ha conseguido completar el "grand slam" de los seis mejores maratones del mundo tras terminar el de Tokio en un tiempo de 3h37´ pese a sufrir una rotura de fibras. Casi sin poder entrenar en el último mes, hasta el kilómetro 32 su proyección era para terminar en 3h27´, "cómoda y disfrutando mucho", consciente de que ya no podría hacer 3h20 que era la marca para la que había entrenado desde octubre. Pero ahí empezó el festival de pinchazos y la zamorana tuvo que bajar el ritmo para poder acabar sin pararse. "La meta era la más insipida y triste de los Six Majors, una curva y stand que montaron esa misma mañana. Además no marcan línea de azul de carrera porque altera el orden urbano, y, con tanta curva, acabamos todos corriendo un kilómetro de más. Tampoco podíamos correr con botellas de plástico -insólito- sino de cartón y solo de una mini medida que fue dificilísimo encontrar. Tampoco se podía tirar nada al suelo, ni geles, ni ropa, porque te descalifican, aunque a la élite si se lo permitían. Muchas restricciones jamás vistas". , explicó Sonia Calvo a este periódico. Y añadió que en la Expo del Deporte, "los japoneses arrasan con todo y es imposible adquirir nada de merchandising: lo que te dan con el dorsal o a través de Abbot".

Como compensación la atleta zamorana reconoce que el clima fue ideal y la vuelta al hotel, perfecta, porque con el dorsal va incluido un pase bus "y te llevan hasta el hotel. Eso en ningún major existe. Y en lugar de una manta térmica de plástico te regalan una especie de albornoz con capucha, que abriga mucho más. Ademas, es el maratón que más logística de papeleo lleva".

Sonia Calvo / SCC

Tras siete años, Sonia Calvo culminó su reto y finalizó la carrera por el carril que la organización reserva a los que han completado el "grand slam" el maratón que además corren con dos dorsales: "Es muy bonito, porque la gente te indentifica y te va dando muchos ánimos y enhorabuenas. En la meta te ponen esa "medalla roscón", momento en que me entró una llorera de alegría porque son muchas emociones contenidas en el proceso. Se te pasa por la cabeza y el corazón toda la gente que te ha ayudado a conseguir este sueño y te sientes afortunada de haber llegado hasta ahí.

Sonia Calvo ha sido agraciada en el sorteo para correr los 10 Kilómetros de París que se disputan en plenos Juegos Olímpicos al tiempo que la prueba oficial de maratón. La zamorana volverá a correr junto al gran Eliud Kidchogue, con el que coincidió en la carrera de Tokio. El exrecordman mundial se hospedaba en el mismo hotel que Calvo y pudo hablar con él en el salón de desayuno: " Le di la enhorabuena por el Premio Príncipe de Asturias, le dije que era de Zamora una ciudad pequeñita de España y me preguntó dónde quedaba. Le comenté que acababa de terminar los seis Majors y sopló y le dije además que era el cuarto maratón que coincidía con él".

Por otra parte, Calvo ha sido seleccionada para participar en el Campeonato Mundial de Atletismo por Grupos de Edad por su tiempo en el maratón de Boston. El Mundial se celebra este año en Sydney, cuyo maratón es candidato seguro para conseguir la séptima Estrella Majors porque lleva muchos años optando a ella y pretende ocupar el puesto que se le quiere conceder a Oceanía.