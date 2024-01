El Zamora B tumba al líder con un gol en el minuto 90

El Zamora B gana al líder, el Ciudad Rodrigo, por 1-2 en un desplazamiento de gran valor para los zamoranos. Los de Zamora ya se han enfrentado dos veces al líder de la competición y les han ganado los dos partidos, siendo estos los únicos dos encuentros donde el Ciudad Rodrigo no ha conseguido puntuar. Con esta gran victoria el Zamora consigue romper su mala racha de 7 partidos sin ganar y rompe la de 14 partidos sin perder del Ciudad Rodrigo.

La primera parte empezó con ambos equipos midiéndose mutuamente y se respiraba bastante respeto entre los dos conjuntos, pero poco a poco se fueron soltando y fuimos disfrutando de un futbol más fluido y ofensivo. Las primeras ocasiones fueron para los locales, que al jugar en su feudo se sentían más cómodos que los zamoranos, aunque rápidamente se adaptaron al terreno de juego y las fuerzas se igualaron muchísimo. Podemos destacar sobre todo las internadas por las bandas del Ciudad Rodrigo que estaba siendo muy insistente con sus extremos y laterales lanzando centros al área viriata, aunque la defensa zamorano estaba siendo muy sólida y despejaba todo aquello que le llegaba. Los visitantes también atacaron, intentaron muchos disparos de media y larga distancia, y algunos de ellos provocaron tensión en las gradas del Francisco Mateos, pero ninguno sirvió para batir a Pepo, que se estaba mostrando muy sólido en su portería. En el minuto 27´ de partido llegó el primer gol del encuentro con un genial tanto de Mario que finalizó con mucha solvencia y contundencia, una buena jugada combinativa de los suyos. El Ciudad Rodrigo intentó darle la vuelta al marcador en lo que quedaba del primer tiempo, se volcaron en ataque, pero la defensa viriata aguanto las internadas de los locales con mucha solvencia y apenas pudieron generar peligro a la meta defendida por Cheikh.

La segunda mitad empezó tal como acabo la primera parte con un Ciudad Rodrigo muy ofensivo, buscando darle la vuelta al marcador en los primeros minutos y una defensa zamorana aguantando los envites de los locales. Esta vez los rojiblancos no pudieron aguantar y 1 minuto después de que el colegiado ordenara la reanudación, el Ciudad Rodrigo volvió a poner las tablas en el marcador con un gran gol de Jose Manuel con un potente remate imposible para el portero viriato. Los locales salieron muy bien del descanso, parecía ser que la charla de su entrenador estaba dando sus frutos, puesto que tomaron el dominio del partido en los primeros 15 minutos del primer tiempo. Poco a poco los zamoranos fueron reaccionando y volviendo a recuperar presencia en el terreno de juego y en el dominio del balón, las ocasiones se volvieron parejas para ambos conjuntos y ninguno de los dos estaba pudiendo acabar las jugadas con comodidad. Las defensas se estaban imponiendo a las delanteras, el partido estaba bonito y se estaba haciendo un futbol de gran nivel en El Francisco Mateos. La desesperación era mayor en los locales y conforme iban pasando los minutos esta iba en aumento, querían conseguir la victoria y los tres puntos en su feudo y no lo estaban consiguiendo. Esto provocó que al pasar los minutos el Ciudad Rodrigo fuera acumulando más hombre en la zona de ataque, lo que cada vez dejaba más desprotegida su zona defensiva. Esto lo supo identificar muy bien el Zamora, que en los últimos 20 minutos de partido se dedicó a lanzar contraataques peligrosísimos hacia la portería local, mientras los jugadores del Ciudad Rodrigo no estaban pudiendo desarticular la defensa viriata. Nos acercábamos al final del encuentro y el marcador no se movía, lo que propició que los locales tomaran demasiados riesgos, dejando muchos espacios en defensa. Gracias un robo de balón del Zamora, ya en el minuto 90´ de partido, los zamoranos pudieron montar un gran contraataque que finalizó con un gran disparo de Óscar que acabo en el fondo de las redes del portero Pepo. Ya sin tiempo para reaccionar, el colegiado decreto el final del partido y la victoria zamorana.