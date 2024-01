El Recoletas Zamora regresa esta tarde (17.00 horas) a la competición para recibir a uno de los equipos más complicados de la Liga como es el Joventut de Badalona en el empeño por regresar a las victorias tras el inesperado tropiezo de la pasada jornada en Paterna, una derrota que ha distanciado al equipo naranja a dos victorias del Ardoi navarra que sigue intratable en el liderato de la Liga Challenge.

El equipo navarro ha sido además el último rival que ha tenido el líder al que se impuso hace una semana por 61-69, un resultado que habla del buen momento en el que se encuentra el femenino de La Penya.

Jordi Vizcaino dirige una plantilla equilibrada en la que el bloque prima sobre las individualidades aunque hay dos jugadoras que destacan especialmente, como son la pívot maliense Genere Dembele y la americana Nukiya Mayo. Dembele viene del Ibaeta donostiarra de Liga Endesa que promedia 12 puntos y 6 rebotes, mientras Mayo, que debuta en el basket español, presenta unas estadísticas muy similares. Junto a ellas, dentro de la pintura, manda la veterana rusa María Davidova, que lleva en España desde 2015 y cumple su segunda campaña en Badalona.

Con estas tres líderes para el juego interior, el Joventut cuenta como base con la jovencísima Deba Bermejo que llegó desde el Viladecans (LF2) que está promediando tres asistencias. Ines Santibáñez y Lorena Segura, son otras dos exteriores españolas de gran nivel. Lorena Segura, jugadora del Joventut, reconocía que "necesitamos recuperar las buenas sensaciones para hacer un buen partido, sólido tanto en ataque como en defensa. El equipo tiene ganas de que llegue el fin de semana para demostrar que podemos hacer las cosas bien". Segura ha dicho que "la liga es larguísima y puede pasar cualquier cosa todavía. Ha quedado demostrado que cualquier equipo puede perder contra cualquiera y solo tenemos que pensar en nosotras, ir fin de semana a fin de semana, intentando construir un buen equipo y hacer las cosas cada vez mejor.

El partido de esta tarde es fundamental para el Recoletas Zamora que tiene que apretar al Ardoi si quiere recuperar el liderato que llegó a ostentar con dos victorias de ventaja y que le daría el ascenso directo sin tener que pasar por la fase de ascenso, de nefasto recuerdo para las naranjas en las tres últimas campañas.

En cuanto al tercer clasificado Alter Enersun Al-Qázeres, recibirá en su pista al Picken Claret, tras la derrota encajada en Mijas.

Ricardo Vasconcelos ha reconocido que éste "es un Zamarat un poco inseguro en la pista y tenemos que ser un poco más fuertes y conscientes, y saber lo que tenemos que hacer en cada partido. Tenemos que dar un plus en defensa. En toda la temporada estamos siendo un poco irregulares, no somos capaces de hacer tres o cuatro partidos por encima del 30% en tiros de tres puntos. En el último partido, con un 25% hubiéramos ganado. Tenemos que afrontar los encuentros conscientes de que si lo hacemo bien, somos capaces de ganar con solvencia".

También asegura Vasconcelos que también influye en esta irregularidad del Recoletas "la presión de que siempre quieres ganar. Si pierdes uno o dos partidos, dudas, y ves además que tu pierdes pero tu rival no. Eso es lo que hay que frenar, y que vuelva la confianza, y que la cabeza regrese a su sitio. Porque el nivel es el que tenemos y hay que demostrar que somos capaces de volver a la versión de un Zamarat más confiado".

El calendario más próximo ha deparado rivales potentes "Tu puedes perder con cualquier equipo pero hay rivales como éste en los que la presión está en los dos lados, pero hay partidos que no. Lo que pasa es que el nivel entre los mejores y los peores no es grande y te enfrentas a muchos partidos en los que sabes que puedes perder pero tienes la obligación de ganarlos, y para rival no es así. Pero en este caso, el Joventut sabe que tiene que ganar si quiere optar todavía al primera puesto".