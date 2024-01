Saulo Hernández, entrenador del campeón de Copa LEB Plata, se mostraba realmente exultante y feliz tras ver a los suyos alzar el primer trofeo del club al cielo del Ángel Nieto. Un final que le puso "la piel de gallina" y que le llevó a mostrar agradecimiento a toda persona que estuvo disfrutando del partido y de un título que llegó "en el mejor partido que ha dirigido nunca".

"Se me pone la piel de gallina y tengo ganas de llorar porque esto es como un guión de película americana en la que piensas "quien lo ha escrito se ha columpiado, no puede ser":. Hoy hemos pasado mucho esa línea, no tengo palabras para agradecer a todos los que han colaborado en organizar esta final; a todo el equipo y afición de Cartagena por la educación y el nivel con el que se han comportado; a todo el pabellón por estar aquí y a mis jugadores porque estaban ya con muchos problemas", comentaba Saulo con voz entrecortada, para recordar después: "hemos hecho historia, hemos ganado un título. No quiero hablar de nada más durante tres días, solo quiero que lo celebremos todos como se merece".

Saulo, indicó tras la contienda tener "palabras de agradecimiento" para todos sus hombres. "Desde Peris que hace una primera parte increíble a Drame, que sale dos minutos y nos da la vida", afirmó, apuntando a "ese compromiso" que tienen. "Gracias a ellos, este es el mejor partido de baloncesto que he dirigido y, hacerlo el "Día D" a la "Hora H" delante de un pabellón hasta la bandera como no se había visito en tiempo... no tengo palabras", comentaba Saulo Hernández, insistiendo: "a falta de quince minutos los jugadores estaban muertos pero han ido a por más.

Para que Jacob no salte a jugar lo que resta de final es que tiene que estar muy mal, por ejemplo. Conociéndole, espero que no tenga nada grave y que tanto él como el resto solo tengan cansancio y en unos días estén recuperados de esta exigencia física que yo no recuerdo haber visto antes".

"Cuando vamos nueve arriba a falta de dos minutos nos meten tres triplazos que, la primera sensación, es de noquearte. Sin embargo, y a pesar de ser ese momento en el que puedes pensar que ya tienes excusa y que, al final, nadie te hubiera dicho nada si pierdes en la primera o segunda prórroga, el equipo se ha dejado el físico por el equipo, por la camiseta y la ciudad", destacó un Saulo Hernández que no quiso hablar del futuro, ni soñar con la LEB Oro, porque sabe que la Copa LEB Plata bien merece ese respeto y que, al final, "a un partido puede pasar de todo". "Tuvimos ratos muy buenos y ellos también, pudo caer de cualquier lado", concluyó.