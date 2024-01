Los clubes zamoranos registraron una amplia participación en el XXXVI Cross Ciudad de Valladolid que coincidió ayer con el Campeonato de Castilla y León de Campo a Través, pero destacaron más bien poco tanto en los resultados individuales como en los de equipos. Cabría destacar la cómoda victoria que logró entre los más pequeños (Sub 10) la zamorana Aitana Gómez, hija del también atleta Marcos Gómez que no pudo participar ayer por una lesión. Por su parte, el Vino de Toro Caja Rural firmó dos podios individuales con lasalmantina Paula Martínez, que fue primera en Sub 12, y Manuel Roldán, tercero en Sub 10, pero no pudo subir al podio en las clasificaciones por equipos. El club toresano tan sólo pudo ser cuarto en Sub 12 y quinto en absoluta masculina. Por su parte, el Zamora Corre acarició la medalla por equipos y fue cuarto en femenino absoluto, prueba en la que también destacó la benaventana Teresa Herráez con una brillante séptima posición. Séptima terminó también Nerea Miguel (At. Zamora) en sub 20 y su compañero Mohamed Qarqour alcanzó la novena plaza también en la categoría junior. Y Benavente At. acanzó na muy meritoria quinta posición en sub 18 femenino.

Ibrahim Chakir e Idaira Prieto se proclamaron campeones absolutos del XXXVI Cross Internacional Ciudad de Valladolid, que se disputó en el circuito "La Cañada Real" de la capital, y que contó con la participación de 1.800 atletas. A pesar de la lluvia, el catalán afincado en Soria hizo buenos los pronósticos y se llevó el triunfo de la prueba vallisoletana, por delante del manchego David Bascuñana y del leonés Daniel Alonso, ya que pudo marcar el ritmo desde los primeros metros, y se escapó de todos sus perseguidores cómo y cuándo quiso. Chakir se llevó, además, el triunfo en la segunda prueba del Circuito de Castilla y León de campo a través, por delante de Daniel Alonso y del vallisoletano Vicente Viciosa. En esa misma carrera, pero dentro de la categoría sub23, el primer puesto fue para el vallisoletano Rubén Leonardo, cuarto en la línea de meta, seguido del burgalés Rubén Álvarez y del vallisoletano Pedro Viciosa. En la carrera absoluta femenina, la victoria fue para la segoviana Idaira Prieto, seguida por la vallisoletana Angela Viciosa y la extremeña -ganadora del pasado año-, Laura Luengo. Estas dos últimas compartieron ritmo y dúo cabecero durante buena parte del recorrido, pero a vuelta y media para el final la segoviana se marchó en solitario para llevarse el primer puesto en el cross y, con él, el título de la segunda prueba autonómica de campo a través.