"Mi sueño es conseguir uno o dos puntos ATP"

Unai Llerena Pérez (2004) ha "cruzado el charco". Pese a estar durante estos días en su Zamora natal y haber jugado el 50º Torneo de Reyes, su residencia habitual ahora está en Estados Unidos. Concretamente en Baltimore, donde ha iniciado un nuevo capítulo de su vida pensando en su futuro laboral y deportivo. Un desafío que afronta con entusiamo y al que se está adaptando progresivamente.

–¿Cómo surge su marcha a Estados Unidos?

–Antes de mí, otros dos tenistas zamoranos, Alberto González y Fernando Turiel, dieron este paso. Cuando lo hicieron yo tenía 14 años y pensé: "Tengo que ir". Así que trabajé duro y, con su apoyo, me propuse marchar.

–¿Siempre lo tuvo claro?

–Desde aquel momento, sí. Llevo toda la vida jugando al tenis y, en algunos momentos, sentí que jugaba sin un propósito claro porque en España es muy difícil ser profesional si no dispones de mucho dinero. Esta oportunidad me motivó mucho y empecé a jugar mucho más, cada fin de semana en cualquier punto del país.

–¿Ha sido un camino duro hasta lograr dar el salto a Estados Unidos?

–Sí, el último año en especial. Se me juntó todo: competía todos los fines de semana, me sacaba 2º de Bachillerato y preparaba la EBAU. Además, preparaba a selectividad americana, entrenaba y trabajaba como monitor de tenis. En el último verano, estuve un mes compitiendo en la costa mediterránea... Ha sido duro.

–¿Y los trámites para acceder a la universidad y su elección?

–Se solicita aprobar dos exámenes que son fundamentales, un nivel alto de inglés y el ránking. Alberto, con el que comparto agencia, me ayudó mucho en la selección de universidades y al final dentro de las cerca de 50 que miré elegí la que más se adaptaba a lo que quería y más me atraía: Harford Community College (Bel-Air), a las afueras de Baltimore (Maryland).

–Una vez allí. ¿Es dura la vida diaria para un deportista zamorano?

–El estilo de vida americano es completamente diferente y, a mí, no me gusta. No poder salir a tomar un café con mis amigos cuando quiera porque hay que coger el coche, conducir hasta un centro comercial y demás... Sin embargo, el estilo de vida universitario para un deportista es de película dentro y fuera del campus.

–¿Hay mucho nivel deportivo en Baltimore?

–El nivel deportivo, al menos en el tenis estadounidense, es impresionante. Cuando llegué, perdí mis primeros cuatro partidos. Es otro tenis, mucho más agresivo y competitivo que el español, un tenis que tengo que aprender. Allí se juega al fútbol americano en una pista de tenis, pero me gusta. Tiene su punto.

–¿Y el nivel académico?

–Académicamente hablando, creo que hay menos temario pero se aprende más que en España. Al menos, esa es mi percepción cuando comparo con amigos que están estudiando aquí lo mismo que yo (ADE y Recursos Humanos). El método americano y el hecho de recibir las clases en inglés rodeado de americanos le da un punto de complejidad que hace que aprenda más.

–Volviendo al tenis, ¿hay mucha diferencia entrenando?

–Hay una exigencia brutal, especialmente en el apartado físico. Cualquier deporte se enfoca principalmente a través de la preparación y se entrena mucho y de forma dura. Eso se nota en su tenis. También influye que invierten mucho más dinero; una sola universidad gasta millones y millones en un año, cosa que en España es inimaginable.

–Una vez allí, ¿qué tipo de vías se abren para un tenista de Zamora de cara al futuro?

–Hay muchas opciones, pero no serán sencillas. Podría terminar la carrera y luego hacer un máster allí, pero en lugar de como jugador como entrenador. Es algo que barajo junto a meterme en el circuito profesional y jugar diversos "Challenger", pero esta última es una opción para la que se necesita mucho dinero. Es caro, principalmente por los muchos viajes que requiere este deporte.

–La entrada al circuito, al tenis de alto nivel. ¿Es más asequible en Estados Unidos o en España?

–España es la cuna del tenis y, para mí, Estados Unidos es la segunda potencia mundial, contando ambas con nivel similar. Eso sí, en España nunca hubiera podido llegado a jugar contra gente de tanto nivel como juego ahora allí. Aquí juegas contra los mismos de siempre, al menos en Castilla y León; en los torneos americanos hay mucho jugador de alto nivel en los equipos universitarios.

–¿Qué calendario tiene por delante?

–Jugaré torneos universitarios dentro de la División One cada fin de semana con el objetivo de que nuestro centro acabe entre los 25 primeros clasificados para acudir a los famosos Nacionales en Texas.

–¿Y probar fortuna en el circuito con algún "Challenger"?

–No, por ahora no. Aunque ya he jugado contra tenistas de universidades como Tampa, Princeton o Loyola, todavía me estoy adaptando al tenis y la vida allí. No me veo preparando un reto así ahora, pero me gustaría intentarlo y creo que lo haré en algún momento durante los próximos cuatro años. Mi sueño es poder conseguir uno o dos puntos ATP; si consiguiera eso, me daría por satisfecho.

–¿Piensa en el regreso a España? Muchos dejaron de jugar tras cerrar su etapa americana.

–Creo que, al regresar, empiezas a trabajar y pones al tenis en segundo plano. Además, pienso que, tras rendir cuatro años al máximo nivel mundial, vuelves a España y tienes que empezar desde abajo, lo que hace que te desmotives. Para mí pensar en ello está lejos, pero mi intención es mantener mi nivel de tenis como lo mantiene Alberto para estar sobre la pista cuando tenga 60 años.

–¿Y como técnico?

–Disfruto mucho como entrenador. Me llama la atención, pero no me veo trabajando de ello aunque me encantaría.

–Ese es su futuro, pero ahora en Estados Unidos, cuando mira atrás... ¿Qué ve?

–Pienso en todo el esfuerzo que he dedicado y toda la gente que me ha apoyado para estar donde estoy. De mis abuelos, que se tiraron horas y horas enseñándome a golpear la pelota, a mis amigos. En toda la gente que me ha ayudado y que me sigue ayudando, porque siguen siendo mi núcleo cercano al que le cuento mi día a día pese a tener amigos allí y estar muy unidos al afrontarjuntos la aventura de vivir lejos de casa en Estados Unidos.