El jugador del CB Zamora Enamora Josep Peris señaló este jueves en rueda de prensa que "un descanso siempre viene bien y después de unos días con la familia, ya estamos de vuelta, listos para trabajar de cara a la segunda vuelta".

El base valenciano aseguró que "estamos muy contentos a nivel grupal , y sobre todo, más que los resultados, yo quiero destacar el trabajo que hacemos en el grupo y que se ha visto reflejado en la clasificación, y con las mismas ganas para afrontar la segunda vuelta".

"Las ideas que tenía Saulo con el grupo y el trabajo al final se ha ido viendo semana a semana. El grupo ha congeniado muy bien, somos muy buenos amigos entre nosotros, trabajamos mucho, tenemos deseo de ganar y eso se refleja en los resultados", añadio Peris.

El jugador del Zamora Enamora reconoce que "el trabajo que hacemos semana a semana al final es correspondido y que todo el mundo tenga ganas de mejorar, que no haya malas caras, que se sepan hablar las cosas ayuda a que el equipo esté teniendo estos resultados".

Respecto al partido de mañana en La Roda, Josep Peris cree que "las claves serán las mismas que proponemos siempre. Intentar hacer nuestro juego, correr, ser fuertes en defensa y a partir de ahí se verá quién se lleva la victoria. Desde aquella primera jornada que jugamos contra ellos, todos los equipos hemos cambiado mucho y no creo que sea el mismo partido que en el Ángel Nieto aunque esperemos que el resultado sí lo sea".

El entrenador del Zamora Enamora, Saulo Hernández piensa que el balance de esta primera vuelta de la Liga pasa porque "hemos logrado en cuanto a resultados el mejor inicio histórico de este club, vamos líderes destacados, y todos los rivales se cambirían por nosotros sin dudarlo. Estoy muy contento pero son ya cuatro meses teniendo muchas sesiones con los jugadores, viéndonos las caras cada día, y destacaría la sensación de buen grupo, de buenas personas, de gente que ama el baloncesto y viene a entrenar y casi me animan ellos a mi a hacer un buen entrenamiento. Eso para un entrenador es un lujo y estoy muy agradecido y orgulloso de haber sido su entrenador hasta ahora".

Hernández Bris ha podido recuperar a los jugadores lesionados en las últimas semanas: "Jonas superó la gripe que le impidió jugar el último partido; se está recuperando pero ya entrena. A excepción de Traore, el resto están todos disponibles si no hay ninguna baja de última hora".

El entrenador zamorano analizó al rival de mañana, La Roda, explicando que "supone una sorpresa a nivel de resultados ahora mismo. El año pasado jugó el play off de ascenso; ha hecho cambios de cromos en la plantilla pero probablemente con mayor poder económico y trayendo gente de LEB Oro, gente que lo ha hecho muy bien en otras ligas, y ha perdido muchos partidos por muy pocos puntos. Al final, un equipo es una suma de muchas cosas, y el plano mental es fundamental. Igual que nosotros estamos en un momento en el que nos consideramos capaces de ganarle a cualquiera y tenemos una confianza plena en el trabajo de todos los compañeros, pues quizás ellos, con esa cantidad de derrotas por escaso margen hacen que les entren dudas cuando no deberían de tenerlas por el nivel individual de sus jugadores". Para Saulo Hernández, la clave de todo pasa por "olvidarnos de la clasificación. No es fácil porque vivimos en un mundo en el que la información está al orden del día y todo el mundo, la familia, los amigos o los medios de comunicación te van diciendo cada día lo bueno o malo que eres dependiendo de lo que hayas ganado y lo que diga la clasificación. Pero nosotros afrontamos cada partido como si fuese el primero y con la misma humildad que si fuéramos los últimos en la clasificación. Y esa es la manera de tener opciones de competir en La Roda".