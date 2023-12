Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Enamora, señalaba ayer tras la victoria frente a Juventud Alcalá que su equipo está haciendo "de lo extraordinario algo habitual" y no por ello hay que ver el título de campeón de invierno o la clasificación para la Copa LEB Plata como logros de menor valor al que tienen. El técnico espera que Zamora arrope a los suyos y que, dentro de un mes cuando se disputa en el Ángel Nieto la competición, se disfrute de "una gran fiesta" porque cree que sus jugadores, cuerpo técnico y aficionados "lo merecen".

"Venía hacia aquí con una cosa fija en mi cabeza, no dejar de reconocer el trabajo de todo el staff y todos los jugadores, del primero al último, porque no es normal. Esto no es normal, no somos el Madrid o el Barça, no está dentro de lo lógico ir 11-1 y ganar con esta solvencia. Los jugadores y el cuerpo técnico está haciendo de lo extraordinario algo rutinario y desluce un poco lo conseguido", comentaba Saulo Hernández tras ganar por 100-70 y que el CB Zamora Enamora volviera a exhibir músculo en el Ángel Nieto.

"Hay un trabajo detrás y un compromiso, un esfuerzo, que es para aplaudir con independencia de lo que pase a partir de hoy", comentaba el técnico, señalando que. "la trayectoria del club, más allá de ganar y cómo se gana, es que todo se hace sin una mala cara o una falta de respeto hacia rivales o árbitros. Hay sensación de que el equipo está por encima del yo y es de agradecer profundamente". "Es una temporada de ensueño y no me gusta pensar que la gente crea que está siendo fácil por los marcadores que se consiguen", subrayó.

Una gran victoria ante un gran rival

Por otra parte, Saulo Hernández ensalzó el triunfo conseguido por sus jugadores recordando el tipo de rival que es Juventud Alcalá. Un conjunto diseñado para el ascenso. "Este equipo, sin Lafuente y Matos, dos de sus estrellas, hace un mes ganó a Zornotza o a Huelva, el segundo clasificado", apuntó, apostillando: "no hay malos equipos, ya lo he dicho antes, hay equipos que pueden ganarte cada día; y lo que realmente admiro es ver a mis jugadores salir con el mono de faena puesto para tratar al rival con respeto pero luchar del minuto 1 al 40".

En cuanto a los motivos del triunfo azulón y su excelente dinámica liguera, Saulo Hernández aseguró que la diferencia no está en el aro rival, sino bajo el propio. "La clave no son los cien puntos. Creo que nuestra defensa nos permite que, en ataque, tengamos la confianza de tirar sabiendo que, si se falla, vas a estar bien. Cuando atrás recibimos más canastas de lo habitual, luego adelante estamos más estancados", analizó, reconociendo que "poco más se puede pedir cuando metes cien puntos y tu estrella, Kevin, solo firmó seis. Que, sin que él tenga un buen día, el equipo gane con solvencia, garantices la Copa en Zamora y el pabellón sea una fiesta, es para aplaudir".

Además, Saulo Hernández tuvo muy buenas palabras para esos jugadores que ayer mostraron su mejor cara y se animaron a aportar todavía más de lo que hacen habitualmente, como Drame, Peris o Shelist. "Todos brillaron, pero lo hacen siempre. A lo mejor hay jugadores que no salen en las estadísticas pero que hacen un trabajo tremendo en pista. Hombres que están acostumbrados a dar fuera al grupo y que, aunque no seamos tan buenos como otros, permiten que el conjunto pueda mirar a la cara a cualquiera", destacó.

Poner a Zamora en el mapa del baloncesto nacional

En cuanto a la Copa LEB Plata, Saulo Hernández confesó que le da igual el rival que acuda a Zamora para disputar el trofeo. "Yo a quien quiero para la final es a la afición, esa es a la que realmente quiero en el Ángel Nieto", afirmó de forma rotunda.

"No me gustaría dejar pasar ocasiones, desde fuera puede parece que esto es fácil, pero tenemos la gran suerte de poder jugar una competición como esta en casa por sorteo. Me gusta soñar con llenar el Ángel Nieto, disfrutar de una gran final con independencia del rival, vivir un día mágico porque, verdaderamente, creo que los chicos lo merecen. No sé que más pueden hacer", comentó, para finalizar diciendo: "a un mes vista, hago un llamamiento para arropar a estos jugadores que se dejan la piel por la camiseta, por la ciudad, y que la gente se anime para dar forma a un evento que ponga a Zamora en el mapa del baloncesto nacional y muestra la ciudad fantástica que somos".