El nuevo entrenador del BM Zamora, Diego Soto destacó ayer en el acto de su presentación «los multiples mensajes que ha recibido cuando la gente del balonmano español se enteró de mi fichaje» y añadió que «tengo muchos amigos que se alegraron de que vuelva a entrenar y todos ellos me expresaron que el BM Zamora es muy buen club, que iba a llegar a un muy buen sitio porque Zamora ya forma parte de los referentes del balonmano español. Además me he enfrentado a ellos en la división de plata y sabía que es un club sólido que además del primer equipo tiene una cantera muygrande, extensa y de muchos años de trabajo».

El técnico leonés se ha incorporado como profesor a la Universidad de León, una actividad que compartirá con la dirección del primer equipo pistacho. «Yo ya recibí una llamada de Zamora en 2021 pero por mi situación personal fue imposible. Ahora yo soy docente en la Universidad de León y me permite afrontar este tipo de retos. Hay que afrontar una serie de retos y será reducir mis horas de descanso, con la familia, pero como esto me apasiona, es un esfuerzo relativo porque estoy haciendo algo que me gusta, rodeado de personas que te aprecian y en un club que lo necesita. Además en un entorno muy bueno para afrontar un reto de este tipo, tal vez en otro lugar ni se me pasaría por la cabeza».

Diego Soto promete transparencia «con todo el mundo porque es la forma de llegar a los objetivos. Sé que me encontraré una plantilla fatigada porque no conseguir resultados y encontrarte siempre por detrás en el marcador, agota a cualquiera. Veremos a ver si somos capaces de que esa parte que nos está lastrando, podemos cambiarla porque los jugadores no están dando su mejor versión».

El entrenador leonés quiere equipos «dinámicos, rápidos. Vamos a ver en qué medida, en función de los jugadores o de las condiciones pero vamos a intentar hacer un juego dinámico porque creo que es el objetivo para que la gente se lo pase bien y que nosotros, como deportistas, vivamos el deporte en movimiento e intensidad».

Pese a todo, Soto puntualizó en declaraciones ante los medios de comunicación que «lo que no podemos es buscar un modelo de juego que no podamos realizar. Será progresivo y tanto las características de los jugadores como las mías propias, nos llevarán a punto donde podamos siempre teniendo en cuenta que la actuación es perentoria. Hay cosas que tenemos que atender rápidamente y cuestiones que yo no voy a ser capaz de plasmar ni en una, ni en dos, ni en tres semanas. Hay que darle tiempo pero en la medida de lo posible, ese será el equilibrio, mucha comunicación con los jugadores para que todos esos cambios que vayamos implementando se sientan cómodos y los sepan recibir».

Lo más perentorio para el nuevo entrenador pistacho es «ganar el sábado, intentando dar una mejor versión que la que hemos dado hasta ahora. Tenemos que ir al corto plazo, no vamos a pensar más allá de la semana siguiente porque, cuando entras en esas dinámicas, empiezas a tenerlo más complicado. El prócimo partido es un partido más, es bueno que ganemos pero si no es así, no va a ocurrir nada extraordinario. Queremos una victoria, pero si no es, habrá que seguir mejorando la versión».

En cuanto a posibles carencias de la plantilla, Soto apunta la «consistencia en todas las fases del juego, en el ataque, en el repliegue, en la defensa, ser más consistentes en todas las fases del juego».

Soto ha pasado seis años en Torrelavega: «Soy un hombre de club. Me fui de Torrelavega por decisión propia, estuve nueve años en primera división femenina, y este no es mi proyecto, es el del Balonmano Zamora. Yo vengo a sumar, conversaré con la directiva, analizaremos y veremos a ver, una vez que tenga capacidad de análisis, qué hay que hacer y qué cuestiones son mejorables. Pero exigencias, no voy a plantear ninguna». «Lo que ha ocurrido hasta ahora son cuestiones que yo no controlo, necesito una foto de ayer, pero no me importa lo que ha ocurrido hace tres semanas. Siempre que he llegado a un sitio he intentado ser lo menos influido por lo ocurrido atrás», explicó el entrenador leonés.